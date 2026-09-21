Cambian hábitos de consumo en Mazatlán

Los hábitos de consumo de los mazatlecos han cambiado y ahora los restaurantes registran mayor movimiento durante los desayunos y las comidas que durante las noches, señaló Cecilia Osuna Guerrero, presidenta de Canirac Mazatlán.

Explicó que esta tendencia se ha hecho más evidente durante el último año y medio, periodo en el que los establecimientos han observado que los comensales locales prefieren salir más temprano y regresar a sus hogares antes de las 9 o 10 de la noche.

“Ha cambiado la dinámica también de consumo, sobre todo el local. El local es muy mañanero”, comentó.

Osuna Guerrero indicó que esta situación se refleja en distintas zonas de la ciudad, como el Centro Histórico, Marina y Zona Dorada, donde se observa mayor presencia de comensales durante las primeras horas del día.

Ante ello, dijo, también se ha registrado la apertura de establecimientos que ofrecen desayunos y productos dirigidos al consumidor matutino, mientras que algunos restaurantes han tenido que ser más creativos para mantener a sus clientes y buscar nuevos horarios de operación.

La presidenta de Canirac señaló que esta dinámica también se reflejó durante la celebración del Grito de Independencia, cuando el movimiento en restaurantes fue menor al esperado durante la noche.

En el Centro Histórico, agregó, algunos negocios reportaron que los comensales comenzaron a llegar después de las 22:00 horas, aunque sin alcanzar las expectativas que se tenían para la fecha.

“No creo que sea el mayor factor que haya sido miércoles, porque históricamente ha habido mucha gente el Día del Grito, así sea lunes”, expresó.

La dirigente restaurantera consideró que parte del comportamiento actual también responde al contexto que atraviesa Mazatlán, por lo que el sector busca fortalecer al mercado local mientras espera una mayor llegada de visitantes extranjeros a partir de noviembre.

“El local es un activo que tienen los restauranteros mazatlecos y hay muy buenas ofertas”, destacó.

Osuna Guerrero añadió que octubre todavía se vislumbra como un mes complicado para el sector, por lo que llamó a los empresarios a no esperar únicamente la llegada de turistas y continuar mejorando su oferta.

En restaurantes de la zona rural, como el corredor de La Noria y El Quelite, también se ha reportado una disminución de visitantes. Como alternativa, algunos establecimientos han implementado transporte para acercar a turistas y habitantes de Mazatlán a estas comunidades.

La presidenta de Canirac señaló que actualmente la cámara ronda los 150 socios, frente a los 132 que tenía anteriormente, crecimiento que atribuyó a los programas impulsados para fortalecer al sector.