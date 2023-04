Cada año aumenta la cantidad de canadienses que vienen a residir a Mazatlán, al que consideran seguro, pero sí piden mejorar las vialidades por lo saturado del tráfico, manifestó la Cónsul de Canadá en este puerto, Karen Wendy Jane Hardouin.

Tras sostener una reunión con el Alcalde de Mazatlán, Édgar González Zataráin, como una forma de cercanía de la comunidad canadiense con la alcaldía, añadió que este puerto está creciendo bastante con turismo y Canadá es muy importante para Mazatlán.

Tras los hechos recientes en que un empresario pesquero fue herido a balazos y resultaron heridos por esquirlas tres turistas canadienses, dijo que gracias a Dios los hechos no pasaron a mayores.

“Gracias a Dios no pasó a mayores y sinceramente los canadienses están muy conscientes que eso podría pasar en cualquier lugar y la verdad no hubo miedo, no hubo mayor reacción”, continuó Jane Hardouin.

Agregó que los canadienses aman a Mazatlán y aunque dijo no tener la cifra precisa, entre 400 y 500 canadienses radican actualmente en Sinaloa.

“Lo que está pasando es que los canadienses se están retirando aquí en Mazatlán porque les gusta el clima y la gente, por año unos 15 mil canadienses vienen entre diciembre y abril, sí se sienten seguros”, continuó la Cónsul de Canadá en Mazatlán.

Expresó que lo que sí piden los canadienses es que mejore la vialidad en Mazatlán.

“La vialidad, por lo saturado del tráfico, (querrían vialidades más ágiles)”, expresó la Cónsul.

También dijo que lo que más le gusta a los canadienses de Mazatlán son los mazatlecos, pues más que nada el canadiense que viene es el que vive en la parte media de Canadá, que son personas muy sencillas y les gusta el trato que los mazatlecos les dan.

“A diferencia de los americanos, los canadienses quieren mínimo de una semana a dos semanas (de visita como turistas a Mazatlán), gastan más y quieren más días, el americano normalmente quiere entre tres y cuatro días”, continuó.

Jane Hardouin reiteró que la seguridad pública en Mazatlán está muy bien y los canadienses están adquiriendo más y más propiedades en Mazatlán, más que nada los retirados, pero dijo no tener la cifra precisa, pero sí está ocurriendo eso.

A la reunión con el Alcalde acudió acompañada del director del Centro de Atención y Protección al Turista, Dónovan Castro Quiñónez.