$!Celebraciones de Halloween y Día de Muertos reactivan turismo y economía en Mazatlán

Halloween y Día de Muertos han revivido la economía de hoteles, comercios y restaurantes en Mazatlán. El fin de semana largo que combina dos celebraciones repuntó las reservaciones. Directivos de hoteles, comercios y restaurantes aseguraron que el fin de semana largo se prestó para que la actividad nocturna, no solo de la Zona Dorada, del malecón, sino también del Centro Histórico, repuntara en reservaciones arriba del 70 y 80 por ciento desde este viernes 31 de octubre y 1 de noviembre.







José Gámez Valle, directivo de la Asociación de Hoteles y de Empresas Turísticas, destacó que este puente elevó la reservación de turistas que llegan provenientes de Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, San Luis Potosí, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Jalisco, Aguascalientes. Michoacán, Guanajuato y Querétaro, mismos que son los mercados naturales. Por vía aérea llegan desde Chihuahua, Ciudad de México, Tijuana, y en vuelos internacionales de Canadá y Estados Unidos. Juan Valdez, quien atiende el restaurante ‘El Cielo del Pacífico’ de la Plazuela Machado, dijo que cuentan con varias reservaciones de clientes extranjeros para celebrar el Halloween porque les gusta cenar y bailar, además de aprovechar para repartir dulces a los pequeños.





“Ya tenemos reservaciones para este viernes de grupos de extranjeros y locales, y mañana sábado por la callejoneada, también ya contamos con espacios apartados”, agregó. Juan aprovechó para invitar a la población local y extranjera a visitar este restaurante ubicado frente al Centro Municipal de las Artes, por la música en vivo del grupo “Los Kreet” y porque desde este punto partirá este sábado la tradicional callejoneada por el Centro Histórico, organizada por el Instituto de Cultura de Mazatlán. Desde este viernes se dejaron ver los tradicionales camiones charter con cientos de turistas aprovechando el puente.







Tal como Ángel Gallegos, turista de Saltillo, Coahuila, quien llegó aprovechando el puente y unos días libres junto con su familia para pasear por segunda vez en Mazatlán, asegurando que es una ciudad que les ha gustado mucho. La familia saltillense lleva una semana y ha ‘maleconeado’, visitó la Isla de la Piedra, el Acuario, Catedral, el Museo de Pedro Infante, el Faro y la Plazuela Machado.