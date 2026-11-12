Mazatlán
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Cultura

Celebrarán en Mazatlán la sexta edición de Expo Mammam Joowawi ‘Hecho a Mano’

El evento se realizará el sábado 14 de noviembre en Playa Norte y el domingo 15 en la Plazuela República, y reunirá a artesanos y representantes de pueblos originarios de distintos municipios de Sinaloa
Noroeste/Redacción
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12/11/2026 20:41
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MAZATLÁN._ Con el objetivo de preservar, difundir y enaltecer el patrimonio cultural y las tradiciones de los pueblos originarios, los días 14 y 15 de noviembre se llevará a cabo en Mazatlán la sexta edición de la Expo Mammam Joowawi (Hecho a Mano), organizada por la Asociación Artesanos Indígenas de Sinaloa.

Durante la rueda de prensa para presentar los detalles del encuentro, María Elena Arias Gámez, directora de Innovación y Calidad Turística de la Secretaría de Turismo estatal, en representación de la Secretaria de Turismo, Mireya Sosa Osuna, subrayó la relevancia de impulsar estos espacios para reconocer la riqueza viva y la identidad de las comunidades indígenas de la entidad.

Por su parte, la cocinera artesanal Marisol Galindo Morales explicó que esta expo-venta acercará directamente al público los productos elaborados por los integrantes de la asociación en dos sedes emblemáticas de la ciudad, operando en un horario continuo de las 09:00 a las 21:00 horas.

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El sábado 14 de noviembre será en Playa Norte (frente al Parque Martiniano Carvajal) y el domingo 15 de noviembre en la Plazuela República.

A su vez, Lidia Zatarain, también cocinera artesanal, extendió la invitación tanto a turistas como a la población local para sumarse a esta iniciativa y apoyar el comercio y la autenticidad del trabajo artesanal.

“Artesanos Indígenas se destaca porque lo hagas tú, hecho a mano; ese es el valor de los productos que realizamos y que tendremos en exposición y venta. En este evento se mostrará el talento de los artesanos, de lo que con sus manos preservan: técnicas, conocimientos y expresiones que forman parte de la identidad de los sinaloenses”, afirmó.

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A lo largo de ambas jornadas, los asistentes podrán disfrutar de un programa continuo con muestras de la riqueza histórica, gastronómica y cultural del estado.

Esta sexta edición reunirá a representantes de diversas etnias y municipios sinaloenses, destacando la participación de comunidades Rarámuris de Choix; Tepehuanos de Escuinapa y Rosario; Taramaris de Sinaloa de Leyva; así como Yoremes del norte del estado (provenientes de El Fuerte, Choix, Guasave, Angostura y Salvador Alvarado), entre otros invitados.

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