$!Celebrarán en Mazatlán la sexta edición de Expo Mammam Joowawi ‘Hecho a Mano’

MAZATLÁN._ Con el objetivo de preservar, difundir y enaltecer el patrimonio cultural y las tradiciones de los pueblos originarios, los días 14 y 15 de noviembre se llevará a cabo en Mazatlán la sexta edición de la Expo Mammam Joowawi (Hecho a Mano), organizada por la Asociación Artesanos Indígenas de Sinaloa.

Durante la rueda de prensa para presentar los detalles del encuentro, María Elena Arias Gámez, directora de Innovación y Calidad Turística de la Secretaría de Turismo estatal, en representación de la Secretaria de Turismo, Mireya Sosa Osuna, subrayó la relevancia de impulsar estos espacios para reconocer la riqueza viva y la identidad de las comunidades indígenas de la entidad.

Por su parte, la cocinera artesanal Marisol Galindo Morales explicó que esta expo-venta acercará directamente al público los productos elaborados por los integrantes de la asociación en dos sedes emblemáticas de la ciudad, operando en un horario continuo de las 09:00 a las 21:00 horas.