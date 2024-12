Cierre de restaurantes en la Zona Dorada, en Mazatlán, no fue por violencia

El cierre de dos restaurantes en la Zona Dorada de Mazatlán se dio a raíz de temas administrativos y no por la situación de violencia que se vive en el estado actualmente.

Fue el pasado 20 de diciembre los restaurantes Vittore y Agatha, pertenecientes al Hotel Gaviana, cuando tuvieron su última actividad para así proceder a cerrar de manera permanente ambos locales.

Sin embargo, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Mazatlán, Erick Mandujano, destacó que la razón de este cierre se debe a que el grupo que opera ambos negocios los va a ceder y no a causa de la situación de violencia.

“Es un tema administrativo que ellos venían viendo desde hace tiempo y ahorita ya por el tema de operaciones, ellos deciden hacer el cierre. No fue por la situación (de violencia)”, dijo.

“El grupo que opera los restaurantes va a cederlo a otras marcas nuevas que ya están en negociación. El grupo se va a enfocar únicamente en el tema del hotel”, añadió.

Erick Mandujano destacó que, de haber sido un tema relacionado a la violencia, el grupo hubiera esperado a cerrar el año, pues en estas fechas son donde se puede percibir un importante ingreso, sobre todo en fechas como el 24 y 31 de diciembre.

“Si fuera por un tema de la situación (de violencia), yo creo que lo natural sería esperar a estas últimas dos semanas, que es lo bueno del año”.

No obstante, Mandujano resaltó que esto no significa que no existan restaurantes que estén pasando por una situación complicada a causa de los hechos violentos y la baja afluencia turística en el destino.

“Hay otros (restaurantes) que sí, y están en situaciones que están pensando en hacerlo (cerrar), un poquito más débiles, pero todos estamos en el esfuerzo para llegar a Carnaval”.