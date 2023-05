“Y dicen que no alcanzaron a meterse cuando vieron que llegó una camioneta y lo privó de la libertad, entonces yo digo no sé cuál fue el motivo, cuál fue la ofensa que él haya hecho tan grande a alguna persona porque a los tres días falleció mi madre y yo me preguntaba por qué tanto coraje con él, cuál fue el motivo por el que le arrebataron sus sueños, yo no tengo ni una (sospecha) de nadie porque él no tenía enemistades, él era muy amigo de todas las personas y no puedo decir yo que por alguna cosa”, añadió.

“Sí me preocupaba yo porque pensaba yo lo malo, porque luego le dicen a uno es que andaba con la mujer de fulano y yo me preocupaba, pero él y yo teníamos mucha comunicación, yo ahorita necesito que ya cuatro años de estar esperando que me digan dónde lo tienen, dónde está, si él ya no existe, si ya hicieron de él lo que iba a hacer entréguenme a mi muchacho, es lo que yo digo”, exclamó.

La señora Rosa María recordó que los primeros funcionarios de la Fiscalía General del Estado que los atendieron sabían todo del caso y de la carpeta de investigaciones, pero entró nuevo personal y ya fue diferente.

“Ahorita yo no he podido porque he tenido que estar trabajando para sostenerme y esperar aquí donde quiero que me lo den”, expresó la mamá del cantante, “anoche (noche del 9 de mayo) cumplió cuatro años de que no saben de él, yo quiero que me digan dónde está, que me entreguen sus restos para poderme salir tranquila”.

“Estar tranquila porque hasta ahorita para mí la vida ha cambiado porque yo no podía creer que me decía y se cuidaba y decía: yo tengo que cuidarme, yo no puedo, ya era muy tarde y hablaba con él y (me decía) mamá usted no tenga pendiente, yo no ando mal mamá, duerma tranquila, era mi confianza con él, pero de repente estas cosas sucedieron y no lo puedo creer, todavía hasta ahorita no puedo creer que han hecho de él ésto, una burla porque él buscaba sus suelos solito, sin nadie que buscara quién lo ayudara, la persona que le pagó su video para promocionarlo ya me había dicho él que ya eran seis meses que estaba él con ellos, dice no han hecho nada, yo estoy desesperado, necesito traer dinero a la casa, mejor voy a entregar lo que hayan gastado en mí y retirarme, y no tuvo tiempo”, dijo.