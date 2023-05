MAZATLÁN._ Este miércoles 10 de mayo, muchas madres despertaron temprano y comenzaron a prepararse para los festejos familiares; a muchas las llevaron a desayunar y pasear, mientras que otras mamás se embellecen para recibir visitas por la tarde, pero las madres rastreadoras no... Las madres que conforman el Colectivo por las Voces Sin Justicia este día no invitaron a sus familias a celebrar; la reunión fue a campo abierto, a la que llevaron comida y un pastel, bajo el rayo del sol y sin galas. Por el contrario, estaban vestidas con ropa y calzado cómodos, con el único objetivo de encontrar a sus hijas o hijos desaparecidos.







EL VIACRUCIS DE ANA DELIA Una de las madres que acudió este 10 de mayo a realizar este rastreo es Ana Delia Martínez. A ella le desaparecieron a dos de sus hijos, los únicos varones. A uno de ellos ya lo encontró en una fosa localizada en Miravalles, mientras que del otro aún se desconoce su paradero. La mujer contó que fueron policías municipales quienes se llevaron a sus hijos en 2018 y desde entonces no los volvió a ver, pero hace algún tiempo una persona le dijo la ubicación donde los habían enterrado, uno en Miravalles, cuyos restos ya fueron localizados y el otro en la zona de Palmillas. El hijo que le falta encontrar a Ana Delia es Héctor Iván García Martínez, se encuentra desaparecido desde el 5 de abril de 2018 y esa ausencia fue su principal motivación para acudir a la búsqueda este 10 de mayo. “Para nosotros, ahorita no hay que celebrar nada, porque tenemos nuestros hijos desaparecidos y más que nada queremos encontrarlos; la verdad quisiera encontrarlos, no es una buena noticia el encontrarlo, pero si me dan la oportunidad de que salga hoy, qué bueno”, comentó Ana Delia.







EN LA ESPERANZA DE UN ‘POSITIVO’ En un lugar recóndito de la zona de Palmillas llamado “El Chilar”, un grupo de madres buscan restos de sus desaparecidos, sin ánimos de fiesta, solo con la esperanza de recibir un “positivo”, como dicen ellas, que no es más que dar con los restos humanos de una o más personas, que van a venir a regalarle paz a una familia y darles un lugar para llorar. Sus familiares decidieron ofrecer su apoyo en búsqueda porque cuando a una madre le arrebatan a su hijo no queda más que unirse con ella y acompañarle en esta ardua labor de localizar a ese vástago que salió de casa un día normal y no volvió, al que fue privado de la libertad o al que al salir a buscar el futuro a otras ciudades la tierra se lo tragó.







“Mis hijas a mí no me dicen nada porque ya saben que yo ando en búsqueda, me iban a invitar a comer pero no, les digo que no se puede, por el día de hoy no se puede, qué puedo hacer, tengo que salir a búsqueda”, comentó la madre de Hector Iván. La madre hizo un llamado a quienes saben sobre la ubicación de fosas clandestinas o la ubicación de algún cuerpo, a que les digan dónde los enterraron para poderlos sacar de donde estén y que tengan un descanso.







BUSCA A SU HERMANO ISMAEL Como hermano de un desaparecido, la vida también cambia totalmente, mencionó Julián Espinoza, quien busca a su hermano Ismael Alejandro Martinez Carrizales, de quien se desconoce paradero desde el 12 de julio de 2020. Julian expresó cómo el ver a su madre triste todo el tiempo es doloroso y causa impotencia por no poder darle a su mamá la tranquilidad de encontrar a su hermano. El acompañarla a las búsquedas es una manera de demostrarle el amor, el cariño y el apoyo hacia ella.







“Es triste porque todo el tiempo éramos los cinco con ella y ahorita verla así se siente feo, porque pues ella lo que quiere es a mi hermano, no hay motivos para ella para nada, ella te lo dice, ni un cumpleaños, no hay nada que festejar y pues no nos queda de otra más que apoyarla, estar con ella todo lo que podamos”, comentó Julián Espinoza. “Todo cambió, hasta en lo que menos piensas cambió para nosotros, todo, porque voy a visitarla y no la ves más que viendo las fotos de él, hablando de él, buscándolo, buscando la manera de quererlo encontrar, desahogándose llorando y a uno como hijo llegar y verla que está así triste pues uno se pone igual”, narró Julián. “Ya no le gusta salir, ya no va ningún lado, más que salir a buscarlo, a ver dónde está, buscando la manera de dónde podrá estar, porque desgraciadamente no son tan valientes para que así como se lo llevaron, como para decir aquí está...y yo quiero regalarle encontrar a mi hermano, regresarle a mi hermano, del modo que esté pero regresárselo”,agregó.