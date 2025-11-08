$!Colágeno hidrolizado y kombucha fermentada, productos saludables que conforman el Mercado Orgánico 2025

Tal y como lo viene haciendo cada año, el Mercado Orgánico de Mazatlán presenta distinta variedad de productos saludables para mejorar la salud. Y en esta edición vuelven a figurar proyectos como el colágeno hidrolizado de origen marino y la kombucha fermentada que tanto gusta a los clientes. Traído al bazar por Paola Luévanos Carrillo, el colágeno hidrolizado de origen marino es un producto que se obtiene de la pesca local mazatleca, con 100 por ciento de sabor natural y alto en proteínas, el cual está siendo ofrecido en pequeños vasos de 150 gramos y en cajas de seis piezas.

“Nuestro proyecto, primero que nada, es un proyecto de investigación que tenemos; vamos ya para ocho años con él y hoy por hoy ya logramos tener un producto de esa investigación, el cual traemos al mercado orgánico como colágeno hidrolizado de origen marino, en su estado natural, sin conservadores, sin colorantes ni azúcares de ningún tipo”, explicó Luévanos Carrillo. “Es un producto que se obtiene de la reutilización, ya que reutilizamos los residuos de la pesca, lo que los pescadores no comercializan. Ellos lo convierten en un desecho, pero nosotros lo transformamos en salud, belleza y bienestar”, agregó. Mencionó que este suplemento alimenticio puede comerse a cualquier hora del día y como acompañamiento, pues está presentado como un gelatina que se puede comer o frotar en la cara para mejorar la apariencia o cicatrizar alguna herida. En tanto, también ayuda al aparato digestivo y mejora la higiene dental.

“Aquí nosotros lo tenemos el vasito en 60 pesos y la caja en 330 pesos. Decir que es bien importante ahorita por los tiempos que estamos atravesando como sociedad, pues fomentar el consumo local, el generar mercado, hacer comercio entre nosotros, hacer alianzas, ser resilientes ante la situación porque tenemos que trabajar para formar comunidad positiva”. LA KOMBUCHA MÁS BUSCADA EN LA PERLA DEL PACÍFICO Uno de los alimentos clásicos del Mercado Orgánico es la kombucha fermentada, que por quinto año constructivo busca llegar a los mazatlecos y extranjeros para que conozcan todos su beneficios, tales como el mejoramiento de la salud intestinal, la microbiota y otras funciones del cuerpo.

Guadalupe Aguilar, emprendedora de la kombucha, mencionó que este té (fermento) es de origen japonés y cuenta con bajo contenido de azúcar y bacterias que aquí sí son buenas para la salud del que lo toma. Es por eso que es uno de los puestos más buscados durante el día. “Yo vendo alimentos fermentados, que son muy buenos para la salud intestinal, para la microbiota, para enriquecerla y fortalecerla, porque actualmente con todos los alimentos posterizados que hemos comido, nuestra microbiota es muy pobre, por eso tenemos tantas, y no solo dejan enfermedades intestinales, sino que baja las defensas”, contó Guadalupe Aguilar. “Una de las maneras para poner saludable de nuevo el intestino es a través de los fermentos, que se han usado en muchas culturas desde hace mucho. La kombucha es un fermento que tiene su origen en Japón. Está hecho a base de té verde o té negro, camellia sinensis, y es una bebida muy refrescante, muy rica y con bajo contenido en azúcar”.