MAZATLÁN._ Colocar más topes en la zona escolar de la avenida Juan Pablo II en fraccionamiento Villa Galaxia no es la mejor estrategia, señaló el Alcalde de Mazatlán Édgar González Zataráin, lo ideal será instalar pasos seguros y apoyarse con un auxiliar vial que apoye en el cruce.

González Zataráin realizó la declaración luego de que la mañana de este jueves se inauguró el primer crucero del proyecto ‘Pasos Peatonales Mágicos Mazatlán’, con el cuál se busca dar seguridad a los peatones, sin embargo no deja de ser una zona donde el peatón requiere un cruce seguro y el conductor un tráfico fluido.

“Los que van en automóvil quieren que no haya tope para poder avanzar y el peatón quiere que haya más topes. Yo creo que no se pueden exceder de topes ahí en esa zona, es una avenida que desfoga. Ciertamente ahí en la zona escolar lo que hay que delimitar y poner tránsito para los horarios de la zona escolar, pero la avenida pues es avenida para eso se hizo, no podemos llenarla de topes. En lo particular, yo no estoy muy de acuerdo porque si alenta el tráfico”, dijo.

“Hay que hacer otro tipo de estrategia para el tema del cruce ahí de la escuela y yo creo que los vibradores y esos topes no son los adecuados. Van a empezar a ver algunos que vamos a hacer en Real del Valle, por ejemplo, que son los pasos seguros o como el que está en la Flores Magón que cruza del mercado hacia la iglesia, de ese tipo de pasos seguros vamos a hacer”, propuso.