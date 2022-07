$!¿Cómo pueden tener un Alcalde tan ratero?, cuestiona la Senadora Xóchitl Gálvez a mazatlecos por las luminarias

“¿Cómo pueden vivir con un Alcalde tan ratero como el que tienen aquí, cómo? ¿Cómo pueden aceptar que su Alcalde se gaste 400.5 millones en 2 mil lámparas? Y les diga que son de una patente especial, si no son cohetes a la luna”, subrayó.

La legisladora recalcó que no ve indignada a la gente de Mazatlán, y los llamó a exigirle a sus gobernantes cuidar el erario, pues es la ciudad que le dejarán a sus hijos.

“Son unas malditas lámparas led que venden en cualquier tienda y se las está vendiendo a 185 mil pesos, con dos lámparas compran una casa, no manchen, y no los veo indignados, no los veo encabronados, entonces necesitamos que la sangre les corra por las venas y defiendan el patrimonio de sus hijos”, pidió.

“Saben lo que harían con 400 millones de pesos para llevar medicamentos, para llevar comida a la gente, para construir parques públicos, estancias infantiles, hospitales, es mucho dinero para que acepten con resignación, y yo me enteré porque mi Regidor (Martín Pérez) me puso al tanto de lo que está pasando aquí en Mazatlán, pero necesitamos una sociedad civil participativa, dinámica, dispuesta a exigirle cuentas a sus políticos”, agregó.

La Senadora explicó que ella como Jefa Delegacional de Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, cambió todas las luminarias por 80 millones de pesos, por lo que calificó al Presidente de Mazatlán como un bandido, además de que el gasto de 400.8 millones de pesos por 2 mil 139 lámparas, es una nota nacional.

“Con la lana que se robó el Alcalde de las lámparas, que la regrese, esos 400.5 millones de pesos de 2 mil lámparas, tu servidora cambió todas las lámparas de Miguel Hidalgo por menos de 80 millones de pesos, a led, y está súper bien”, mencionó.

“Es una locura, es un bandido se lo digo desde aquí, cancelen ese contrato, compren lámparas buenas, bonitas, baratas, hagan una licitación pública, nada de que les digan que ese desarrollo tecnológico es único, no es un cohete a la luna lo que están comprando, son unas lámparas común y corrientes”, añadió.

“Es nota nacional cuando yo voy a un lugar, leo qué está pasando en un lugar a donde voy, y lo primero que me entero es que están a punto de robarse lana, creo que todavía no, y luego le pregunté a mi Regidor y ya me contó todo”.