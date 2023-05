“Lo único que está pasando es que este ecosistema natural, este planeta nos está expulsando a nosotros, nosotros somos los que nos hemos alejado de ese ecosistema al cual pertenecemos, nosotros somos naturaleza y nosotros no dominamos ni destruimos a ésta sino es ella la que lo hace”, continuó Bilbao.

“Entonces cómo hacer un Acuario así, cómo hacer un edificio que pudiera responder a ello, cómo hacer un Acuario que pareciera un Acuario como el Mar de Cortés, no como los fantasiosos que no nos permiten acercarnos a él y entonces nos contamos una historia para poder imaginarlo porque francamente no había ninguna referencia con la que pudiéramos trabajar”.

Expuso que se pensó e imaginó que se había llegado en el año 2289 y se había encontrado un edificio que se construyó en el 2023 sin saber para qué ni por qué.

“Lo único que supimos es que en el 2100 el agua subió tanto del mar que lo inundó, el agua sabemos que recedió (retrocedió) en el año 2227 y cuando llegamos nosotros abrimos caminos, generamos escaleras y abrimos posibilidades para encontrarnos con un mundo que había encontrado este espacio y esta es la historia que nos contamos para imaginar todo ello, los muros, las escaleras, los patios, las fuentes, las luces y las peceras en donde están los animales”, continuó.

Un proyecto anhelado: Miguel Torruco

Por su parte el Secretario de Turismo federal, Miguel Torruco Marqués, dijo en su mensaje inaugural que este Acuario fue un proyecto largamente anhelado que hoy se convierte en realidad para bien del turismo de Sinaloa y de México.

“La naturaleza ha sido pródiga, muy prodigiosa con la región del Golfo de California, en sus azuladas aguas habitan 36 especies de mamíferos entre las que se encuentran la endémica vaquita marina, 31 tipos de cetáceos como la ballena gris, la jorobada y la azul, cinco de las siete clases de tortugas marinas existentes en el mundo y más de 700 categorías de peces incluyendo tiburones y totoaba”, continuó Torruco Marqués.