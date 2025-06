$!Comparte la chef Carolina Zataráin su experiencia en el Congreso Gastronómico de Mazatlán

A lo largo de su ponencia, la chef explicó cómo su travesía no ha estado exenta de sacrificios, así como también jornadas interminables y complicadas decisiones.

“Me gusta estar aquí, porque esta es la escuela donde yo nací, donde aprendí las bases de la gastronomía, donde me formé y le tengo mucho cariño”, comentó.

“Considero que es muy nutritivo, porque nadie más lo hace. Además, al final se juntan experiencias de chefs y personas que han vivido cosas diferentes y el podérselo transmitir a los alumnos, cuenta muchísimo”, dijo.

“Porque cuando eres alumno, te centras en lo que estás haciendo, lo que estás aprendiendo y a veces no ves a tu alrededor, y yo siempre he dicho que un chef tiene que ser un chef de mundo, conocer afuera, aunque no te vayas, abrir tu mente”, añadió.

Así mismo, Carolina Zataráin también destacó que esta cercanía que ofrecen este tipo de foros entre los estudiantes y profesionales, permiten una enriquecedora retroalimentación.