“ Bueno está bien, la ley te permite, bueno, no abusar de ello, quedarnos con un 35 por ciento o algo así de adjudicación y la mayor parte licitación, en eso vamos a transitar, sí ayuda al tema de la corrupción, no termina con ella porque una cosa es los procedimientos de licitación y otra cosa es qué haces con las cosas, qué hacen con lo que compran, porque puede haber corrupción en un área no necesariamente del Alcalde, en un área donde se están robando las piezas de los vehículos, donde se están robando los medicamentos puede haber corrupción ”.

“ Y el asunto es que son prácticas que se han venido dando y haciendo que ya no deben ser, hay que tratar de transparentar todo, es una obligación y transparentar lo más que se pueda sin que te paralice para la administración; di una orden que se licitara, me dijeron no, no se va poder y lo consultamos con medio mundo y (dijeron) vas a paralizar la administración porque te la vas a pasar licitando, no vas a tener manera de funcionar ”, continuó.

“ Lo que se pide es que no se abuse de esa práctica, si se fijan, por ejemplo, en esta última etapa el Municipio de Mazatlán es de los que menos, o yo creo que el que menos abusa de ella, nosotros cuando entreguemos el 2023 te aseguro que vamos a ser el número uno en licitar la mayor parte, por qué, porque no lo hacen los municipios, es propio de Mazatlán ”, añadió González Zataráin.

Por ello expresó que esa es otra etapa en que se tienen que trabajar mucho con filtros internos que tiene que poner la administración para evitar la corrupción.

“Esto ayuda mucho, muchísimo (el Monitor Karewa Mazatlán) al tema de transparencia, al tema de rendición de cuentas, al tema dónde van a parar los impuestos, lo dice muy claro, quién tiene los contratos, cómo obtuvo ese contrato, es transparencia y es información que ayuda para por lo menos tener orientado hacia dónde se fue el grueso del recurso, y ayuda en gran medida al tema de corrupción”, reiteró González Zataráin.

“Pero no resuelve todo el tema de corrupción porque no es tan sencillo, ocupas más mecanismo, ocupas irte más al interior, al día a día de las áreas, jefes de área, personal, pero es un gran avance, yo felicito a Observatorio Ciudadano (de Mazatlán) sobre todo porque este es el primer municipio en Sinaloa, como lo hicimos también con la firma de los 10 puntos (anticorrupción) y muchas cosas que vamos a seguir haciendo juntos porque a mí me interesa el tema de la transparencia”, dijo.

Precisó que una cosa es que por desconocimiento se caiga en errores y que se observe una parte de esos errores, por ello se pide ayuda para capacitación y después de las vacaciones de Semana Santa y Pascua acudirá personal de la Ceaip a capacitar a personal de la Comuna, ya lo hizo el OCM y se continuará en esa línea de transparencia.

También recordó que la Comuna comprará 20 mil luminarias en una licitación por 80 millones de pesos.

Además, manifestó que en el contrato por 400.8 millones de pesos que se hizo en el Gobierno de Luis Guillermo Benítez Torres para adquirir 2 mil 139 luminarias a Azteca Lighting se va a demostrar muy pronto por parte de las instancias correspondientes si hubo o no corrupción.

“Eso se va demostrar muy pronto, qué te puedo decir, sospecho de eso sí; si la hubo que la compruebe la autoridad, porque yo no puedo decir y la autoridad imagínate que diga ‘que no’ ¡que bonito me voy a ver!, pero lo que sí te digo es que es evidente que hay un sobrecosto, que no se licitó”, reiteró.

“Que hay irregularidades, hay irregularidades, pero el tema de corrupción no lo puedo señalar yo tal cual hasta que no concluyan todas las investigaciones y las autoridades lo digan porque no voy a adelantar a un juicio a priori, pero sí puedo decir que hay anomalías, sí, están claras y las he mencionado siempre, el tema del presupuesto, lo que no se licitó y otras más, el sobrecosto”.