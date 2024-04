“Ya les bajaron más, el asunto es que les dejaron los que consideramos que iba a haber hoy, el día más fuerte lo consideramos para mañana, pero la gente se empezó a abocar desde hoy, el asunto es que no falten, Gobierno del Estado también va a combinar, de esos 60 mil que vamos a entregar hoy van de Gobierno del Estado y nuestros, 30 mil y 30 mil, los del Gobierno del Estado no tarda ahorita Pity (Ricardo Velarde Cárdenas, encargado del despacho de la Sectur en Sinaloa) en entregarlos y empezarlos a bajar para entregar el día de hoy 60 mil”.

Precisó que lo recomendable es que se entreguen dos lentes solares por familia y se los turnen entre los integrantes de la misma porque si hay familias de 10 integrantes no se les puede dar esa cantidad para que alcance la mayor parte de la población.

“El Secretario de Turismo, Ricardo Velarde, va estar entregando también el lunes en la zona turística, hicimos una logística de esos siete puntos que conforman el grueso de la población entre hoy y mañana y luego ya el lunes se entrega en la zona turística. Vamos a estar entregando en los hoteles y en la zona turística en lo que es el malecón y la Zona Dorada”, precisó el Presidente Municipal.

En la Plazuela de la Colonia Benito Juárez ya también se agotaron los lentes, pero la gente sigue haciendo fila en espera de que la entrega se reanude a las 14:00 horas de este mismo viernes.

PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN

Los puntos donde se estarán entregando lentes el viernes y sábado de las 9:00 a las 18:00 horas son en el Palacio Municipal, Campo Deportivo del “Chaflán”, en la Plazuela de Urías, en la Plazuela Francisco Villa, en la Unidad Deportiva Pradera Dorada, en la Plazuela Benito Juárez, en la Colonia Benito Juárez y en Villa Unión para toda esa zona rural, pero si los lentes se agotan los módulos se van a cerrar antes, continuó.

“El hecho de que se agoten no significa que no va a haber mañana, simple y sencillamente los que se estén llevando en cada uno de los puntos, porque con esta logística no podemos tener tampoco demás, no podemos cargar con ese material si no es necesario, entonces hemos llevado un buen control de esa entrega”, reiteró el Alcalde.

El lunes, día del eclipse total de sol, se entregarán posiblemente desde las 6:00 horas frente a la discoteca Valentino’s, frente al Monumento a los Lobos Marinos, Monumento a los Beisbolistas, en el Monumento a Lola Beltrán, frente al Monumento al Pescador y en el Palacio Municipal.