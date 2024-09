Robles Chávez explicó que desde hace tiempo dejaron de exterminar a las abejas por una ley apícola que las protege, pues además de que ellos no están capacitados para la sustracción de dichos insectos, declaró que es Ecología la que asume la responsabilidad de los casos, ya que tuvieron reuniones en las que determinaron que no podían eliminarlas.

Debido a los casos que últimamente se han presentado acerca de enjambres de abejas ubicados en escuelas y preescolares, así como las formas sobre cómo atender esas situaciones, el primer comandante del Cuerpo de Bomberos de Mazatlán, Saúl Robles, dejó en claro que ya no son ellos los encargados de solucionar esta problemática.

“Nosotros ya no nos encargamos de las abejas porque salió una ley que las protege, entonces, nosotros en nuestra capacitación no tenemos un entrenamiento para apicultor, lo que significa que los bomberos no están preparados para tratar con las abejas”, señaló Robles Chávez.

“Lo que hacíamos antes es que las exterminábamos y ahora pues sabemos que esa no es la solución. Tuvimos reuniones con Ecología donde determinamos que nosotros no podíamos seguir exterminándolas, ya que por mucho tiempo se hizo esto y la verdad fue una muy mala práctica hasta que nos dimos cuenta, pero no solo Mazatlán pasaba esto sino también en los demás estados y ciudades del país posiblemente”.

El comandante comentó que siguen recibiendo llamadas por casos de panales de abejas, sin embargo, a partir de la nueva Ley Federal Apícola ellos decidieron canalizar esas emergencias con las personas de Ecología, y solo los apoyan cuando son casos de mayor precaución en los que hay personas atrapadas en lugares con abejas y están en gran riesgo.

“Sale esa ley apícola que protege a las abejas, entonces, el mismo Ayuntamiento, que es el área de Ecología, tiene un área especializada con apicultores que son los que se encargan de estar retirando las abejas en los reportes que llegan al 911. La gente sigue reportando el tema de las abejas aquí en el departamento de bomberos, pero los canalizamos rápidamente con ellos.

“Nosotros ya tenemos prácticamente dos o tres años que ya no atendemos la problemática de las abejas, precisamente por ese tipo de situaciones. ¿Cuándo sí actuamos? Ya cuando Ecología nos pide el apoyo para situación en la que hay personas atrapadas en un lugar donde no es de fácil acceso para ellos, que es donde se pueden encontrar las abejas, entonces, ahí nos hablan para rescatar a las personas; pero en sí, del control de abejas o la reubicación de los enjambres se encargan ellos”.