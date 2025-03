“Por eso que necesitamos el apoyo de todos para poder continuar dando o haciendo esta labor que viene a ayudar a los más necesitados y sobre todo recalcar que nosotros somos una institución imparcial, no tenemos preferencias por nadie, tenemos que atender a todo mundo por igual”.

“Cruz Roja no ha cerrado sus puertas, no ha parado ni un solo momento a pesar de las circunstancias y del miedo porque es la realidad, o sea, somos seres humanos, todos tenemos miedo, sin embargo, sabemos que sin nuestra ayuda pues muchas vidas se pueden perder.

Invita Cruz Roja a no dejarse engañar por estafadores

Ante esta situación, la directora de Cruz Roja, Elizabeth Sánchez Carrillo, mencionó que es importante saber identificar a los elementos que sí forman parte de esta organización, para no caer en estafas.

“Efectivamente, ha sucedido que gente solicita a nombre de Cruz Roja donativo, y aprovechan que tenemos la colecta”, comentó.

Sánchez Carrillo detalló que el personal de Cruz Roja siempre irá uniformado, con un gafete de identificación, ánfora sellada con un cincho de seguridad y no se solicitan donativos casa por casa, sino que en puntos específicos.

“Si no cumplen esas características no es Cruz Roja. Cruz Roja solamente va a estar en la caseta de Mármol, probablemente alguna plaza comercial, catedral y en algunos otros lugares. Pero es muy notorio porque no anda una sola persona, andamos varios. Entonces eso es bien importante. Sobre todo el uniforme”, puntualizó.