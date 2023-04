En el contexto del hecho de que el Rector de la UAS no entregó a la ASE la información financiera de la universidad en el ejercicio de 2022, el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Ricardo Madrid Pérez, declaró que cualquier negativa hacia la transparencia, hacia la rendición de cuentas y hacia la fiscalización de los recursos que son públicos, no la comparte.

“Yo creo que cualquier negativa hacia la transparencia, hacia la rendición de cuentas, hacia la fiscalización de los recursos que son públicos por supuesto que no la compartimos, la naturaleza del recurso nos tendrá que marcar dónde debe de ser auditado”, enfatizó el legislador Madrid Pérez.

“Y por supuesto que si forma parte de ser recurso público pues tiene que ser auditado, tiene que ser fiscalizado y yo creo que debemos de estar pensando en eso, en revisión de cuentas, transparencia; yo celebro que la Auditoría Superior de la Federación esté auditando otra parte del presupuesto que administra la Universidad, pero el presupuesto que no revise la Auditoría Superior de la Federación por supuesto que tendrá que revisar, por ser recurso estatal, la Auditoría Superior del Estado”, dijo.

Recalcó que la Auditora Emma Guadalupe Félix Rivera ha sido muy clara, la Comisión de Fiscalización ha marcado una postura también muy contundente en razón de que la naturaleza del recurso debe marcar el destino de la fiscalización y el cómo.

Señaló que en razón de esto, la Auditoría Superior de la Federación está actuando en el ámbito de las facultades que tiene conforme a los requerimientos que ha hecho.

“Yo creo que tenemos que pensar que la transparencia y revisión de cuentas tienen que ser medulares de la actuación de cualquier entidad y por supuesto que la Universidad no puede ser la excepción, la autonomía no quiere decir que puedas tú en un lugar aparte, que no debas rendir cuentas, que no debas de ser auditado”, recalcó el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.

Ante la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General del Estado expresó que la ASE tendrá que agotar cada una de las etapas que conlleva el procedimiento y las causales de cada una de sus actuaciones, está haciendo lo que el procedimiento le marca y por supuesto tendrá que darle el seguimiento que corresponda.

“Lo ideal sería a lo mejor no haber tenido que llegar a ese momento, pero si lla Auditoría encontró una negativa, ahí están los elementos, pues ella tendrá que actuar, nosotros seremos muy respetuosos del Estado de Derecho, seremos muy respetuosos de todas las autoridades”, reiteró Madrid Pérez.

“Pero por supuesto que no hay punto de valoración, la transparencia y la rendición de cuentas, fiscalizar los recursos públicos que sean estatales tienen que tener una fiscalización y deben ser en el órgano especializado y sustantivo”.