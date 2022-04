$!Cuauhtémoc Cárdenas llama a debate nacional para resolver los principales problemas del País

Al presentar su libro “Por una Democracia Participativa” en este puerto, el tres veces candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano llamó a un debate nacional, a una reflexión y acción colectiva en busca de resolver los principales problemas del País como la pérdida de territorios que están siendo controlados por la delincuencia.

Ante decenas de personas que se congregaron la tarde de este miércoles en el Teatro Ángela Peralta, el ex Gobernador de Michoacán y ex Jefe de Gobierno del Distrito Federal manifestó que su libro tiene como antecedentes desde la Independencia de México hasta nuestros días y de muchas luchas e ideas que se han estado dando en otras partes del mundo, pues México no está aislado.

“El libro hace este recorrido histórico, pero lo termino tratando de presentar algunos caminos para resolver los que yo considero los principales problemas del País, tenemos como ya se ha señalado aquí, como lo enfatizó el Gobernador, tenemos cincuenta y tantos millones de mexicanos en condiciones de pobreza, tenemos un serio rezago de la economía”, añadió en el evento en el que también estuvo presente el Gobernador Rubén Rocha Moya y el Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres.

“Tenemos violencia que se ha venido extendiendo en el País, pérdida de territorios que están siendo controlados por la delincuencia y me parece que solo en una reflexión colectiva y en una acción también colectiva, una acción en la que puedan participar tanto las muy distintas instancias estatales, estatales quiere decir de la nación, de los estados de la República, de los municipios y de la sociedad vamos a poder resolver”.