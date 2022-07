$!De $168 millones presupuestados al Instituto de Cultura en 2022, ya gastó $130 millones; de 2019 a la fecha ha ejercido $589 millones

Para mayo se destinaron 21 millones 889 mil 687 pesos, ahí de acuerdo al portal de Transparencia no hubo recursos para el Carnaval, pero sí se inyectaron aportaciones extraordinarias.

En junio hubo un traspaso de 9 millones 371 mil 757 pesos, destacando una aportación extraordinaria de más de 4 millones de pesos.

De acuerdo a Transparencia Municipal, y los datos que ellos mismos han subido, de enero a abril, que fue el último pago destinado para el Carnaval del 2022, la Comuna erogó 38 millones 866 mil 546 pesos.

El 22 de julio el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres detalló que el presupuesto para Cultura no alcanzaba, y que el Instituto necesitaba más recursos, que buena parte de ese déficit era por lo que se había gastado en el Carnaval pasado.

"Lo que pasa es que el presupuesto que se asigna no siempre alcanza, acuérdense que el Carnaval es el gasto más grande que tiene la ciudad, y en esta ocasión, hicimos que fuera autosuficiente hasta donde se pudiera, pero no fue posible porque les recuerdo que no tuvimos la instrucción del Gobierno del Estado para hacerlo hasta tres días antes”, indicó.