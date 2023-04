“ Yo creo que para mí lo más importante en este tema es la utilización, como ya se dijo, de los recursos públicos, si están peleados, si no están peleados, si se sacan la lengua, si se escupen la mano, ese es un asunto no importante al lado del tema de los recursos públicos ”, añadió Torres Félix en conferencia de prensa la mañana de este martes en Mazatlán.

El Rector Jesús Madueña Molina debe permitir que la Universidad Autónoma de Sinaloa sea auditada, no se le debe cerrar la puerta a la transparencia, no debe ser una universidad opaca, dijo el presidente de Movimiento Ciudadano en la entidad, Sergio Torres Félix.

“ Yo por eso he invitado al Rector para que sea impulsor de la transparencia, de la rendición de cuentas, porque de nada le sirve a Sinaloa un rector mártir, un rector que se escude en la bandera y que se sienta mártir y que diga que lo metan a la cárcel, eso no sirve de nada, lo que ocupamos es un rector que diga ‘venga la Auditoría Superior del Estado, la Auditoría Superior de la Federación, venga la Contraloría Social ’”, expresó.

“ Tiene que entender que los nuevos tiempos son de apertura, de rendición de cuentas y de transparencia, tienen que entender que es una exigencia de la gente y desde el punto de vista nuestro no puede negarse a ser auditado, no pueden cerrar la puerta a la transparencia ”, reiteró el dirigente de Movimiento Ciudadano en Sinaloa.

Recalcó que en lo que él no está de acuerdo es que se haga un mal uso.

“ Yo creo que todos sabemos que Cuén tiene controlando a la UAS casi 20 años y vemos que la maneja como si fuera una empresa familiar donde todas las decisiones que se van a tomar por más sencillas que sean tienen que pasar por Cuén y no lo digo yo, ellos mismos lo presumen, ellos mismos prácticamente lo gritan, donde le hacen referencia al maestro, y le pueden hacer la reverencia que tenga y con nosotros no hay ningún problema ”, señaló.

Se requiere un rector que diga que venga el que quiera aquí está la contabilidad.

“(Que diga) aquí está cómo yo ejerzo los recursos de la gente, somos transparentes, un rector así nos sirve a Sinaloa, no un rector opaco, no un rector que no atienda a la Auditoría Superior del Estado, podemos estar a favor o en contra o nos caiga gordo tal o cual funcionario, pero tenemos que permitir que nos auditen o qué, porque son recursos públicos”, reiteró Torres Félix, entre otros puntos.

Sobre la investigación que se realiza a Cuén Ojeda y sus familiares por presunto enriquecimiento ilícito, expresó lo primero que hace es darle el voto de confianza a la Fiscalía, es un asunto muy particular y es de los que piensan que el procedimiento se debe de dar dentro de un marco de respeto a los derechos humanos, del respeto al derecho de las personas y que siga su curso la indagatoria y que se le informe a la sociedad sinaloense.