Decían que sí había dinero para aguinaldos: ‘Químico’ Benítez

Cuando fue Alcalde usted reiteró que el dinero de los aguinaldos estaba asegurado ¿por qué el Alcalde dice que no hay dinero para pagar aguinaldos?

“No, no voy a opinar de eso, lo desconozco, yo sé que siempre me informaron que había suficientes recursos para ello, sé que se va a resolver”.





¿Lo malinformarían?

“No, desconozco, desconozco, no voy a opinar de ese tema”.





El Secretario de Turismo no quiso dar más detalles al respecto, sin embargo, el Alcalde de Mazatlán sostuvo que Benítez Torres no dejó finanzas sanas, es por eso que se pedirá el préstamo al Gobierno del Estado para cerrar el año.