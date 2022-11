Reconoce Alcalde de Mazatlán que ‘El Químico’ no dejó finanzas sanas

MAZATLÁN._ Luis Guillermo Benítez Torres, ex Alcalde de Mazatlán, no dejó finanzas sanas en el Ayuntamiento, reconoció Édgar Augusto González Zataráin, Presidente Municipal.



- ¿El préstamo se pide porque no hay finanzas sanas?

- Claro, porque falta, no hay recursos para los aguinaldos, hay que pagarlo, es préstamo.



- ¿Entonces el ex Alcalde Benítez miente?

- No lo voy a poner así, si algo yo vi de cerca, cuando estaba el Alcalde, cuando fui su Secretario, es que él se empapaba muy poco en el tema de las finanzas, era un tema más abajo, en Tesorería, no se le puede decir directamente decir, debía estar empapado, pero no lo estaba, es un tema que tenemos que ahí vamos a presentar.



González Zataráin enfatizó que el préstamo se liquidaría en los primeros tres meses de 2023 y no representa ningún daño a las arcas municipales.

“Fue uno de los compromisos cuando yo le dije al Gobernador, ‘Gobernador, no quiero que nos regale, que nos preste y solamente tres meses, enero, febrero y marzo, y para entonces le regresamos el recurso’, porque no lo queremos hacer a través de la banca, además no podríamos porque están las cuentas públicas reprobadas, y cuando están reprobadas no tienes acceso”, sostuvo.

“Aparte el tema es que nosotros, con el ajuste financiero que traemos, con la disciplina financiera que traemos, nos va a alcanzar para eso y más, para pagar eso y hacer más cosas”.