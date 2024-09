“Se comenta que no es legal el sesionar en sede alterna, pero sí es legal y no es la primera vez que se hace, puesto que además se hizo la convocatoria de manera correspondiente, se cuidó el proceso, y hasta se dio un receso para que representantes de los grupos parlamentarios del PRI, PAN, Movimiento Ciudadano asistieran; el mismo hecho de que ellos estuvieron presentes constata que la sesión es legal.

De igual modo, quiso dejar en claro que es el pueblo el que elige a los representantes, por encima del Poder Judicial, así que las decisiones tomadas en la Cámara de Diputados sobre la nueva reforma son completamente legales, pues añade que ellos siempre estuvieron abiertos al diálogo y a escuchar propuestas de otros compañeros de PRI, PAN y MC.

“El pueblo es el que elige a sus representantes, y quien tiene las capacidades de revisión de la Constitución son los diputados, no es el Poder Judicial. Esto era parte de la agenda legislativa del Plan C, entonces, nadie se puede sentir sorprendido como para que se establezca que no hubo un proceso para escuchar, pero una cosa distinta es que no coincidamos en lo que queremos para este país en materia de justicia, y otra cosa es que no se podrá decir que no hubo una apertura para escuchar otras propuestas, otras voces, que también hay que decir, más que propuestas fueron descalificaciones”.

La diputada continuó con su discurso en defensa de la Reforma Judicial añadiendo que dentro de la Cuarta Transformación se tiene el propósito hacer que se respete la justicia y los procesos sean más limpios, además de que buscan eliminar todos los privilegios, por lo que su opinión contrasta con los que se oponen a esta nueva ley.

“Esto tiene que ver con que hay dos visiones en este país: la visión de la Cuarta Transformación que se restableció en el pasado proceso electoral, los que queremos que la justicia sea pronto, sea transparente. Y es que el Poder Judicial se ha convertido en un espacio de redes de poder, de nepotismo, y en ese sentido un círculo cerrado; por eso es que respetamos las propuestas. Lamentamos que quienes están arriba, quienes son los privilegiados de este sistema, del Poder Judicial, engañen y no hablen con la verdad, y que sean precisamente los trabajadores del Poder Judicial los que han salido a la calle a protestar, y no se les ha dicho que ellos no saldrán afectados”.

Explicó que el proceso continuará en turno en el Senado de la República, que ya de ahora en adelante la minuta estará en sus manos. Se anunció que el próximo domingo estarían resolviendo con las comisiones correspondientes para que siga adelante, y el próximo martes será cuando se discuta y apruebe el dictamen; después llegará el turno de revisarla en las entidades federativas para que los estados también se pronuncien.