Decenas de personas marcharon la tarde de este martes solicitando ser escuchados a grito de “¡justicia!” y “¡la queremos libre!”, que partió desde Valentino hasta la Unidad Administrativa de Mazatlán, donde se alberga la Vicefiscalia General Zona Sur del Estado.

Al llegar a la explanada de la Unidad Administrativa familiares y amigos de la joven exigían justicia a grito abierto, posteriormente el padre tomó la palabra para agradecer el apoyo que les brindaron los presentes para realizar esta manifestación.

“Agradezco a mis familiares y a todos y si es necesario contar con su apoyo para continuar con esto, porque llevamos ocho meses batallando, ocho meses y ahorita no es justo que una persona que le estamos pagando su sueldo no pueda definir, porque no tiene el sustento para tenerla en prisión preventiva”, expresó el padre de la joven acusada.

“Espero que la señora, la mamá de la niña afectada, tenga el corazón suficiente para defender a su hija como nosotros defendemos a nuestra hija, así debemos defender a nuestros hijos, y a nuestra hija la vamos a defender hasta el final, a como dé lugar, en cualquier parte”, agregó.