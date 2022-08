Demanda por la que el Gobierno de Mazatlán pagará $16.9 millones de intereses es por obra de 1977: González

Édgar Augusto González Zataráin, Secretario del Ayuntamiento, explicó el motivo por el cual la Comuna tuvo qué pagar 16.9 millones de intereses derivado de una demanda perdida por 37 millones de pesos de un inmueble en la Colonia Sánchez Celis.

El funcionario municipal detalló que todo derivó de una obra que realizó el Ayuntamiento sin haber realizado la expropiación correspondiente, en el año 1977, donde la persona responsable de ese terreno, decidió interponer una querella contra la Comuna, que a la postre ganó, pero cuando lo hizo, se conveniaron pagos por valor catastral (el convenio no fue realizado por la gestión de Luis Guillermo Benítez Torres), no valor comercial, por lo cual un tribunal resolvió que se tenían que pagar los intereses, y por ello el Ayuntamiento acató dicha disposición.

“A nosotros ya no nos tocó meter como Secretario, cuando yo llegué, ningún recurso... jurídicamente en algunos asuntos proceden los intereses y en otros asuntos no proceden, en este caso a ellos se les convenió con valor catastral, no con calor comercial, si se hubiese hecho con valor comercial, te contempla toda esa parte de que tiene que ver con los cargos, intereses y corridas, pero éste es con valor comercial y luego te compran por separado porque además no en todo procede el tema de los intereses”, mencionó.

“El 25 de marzo se resuelve el incidente de liquidación de actualizaciones e intereses, ahí llegó ese incidente, ahí se resolvió, ahí nos condenan ‘paga los intereses y las actualizaciones’, tema que no le movimos nosotros, el 25 de marzo nos cae el resolutivo... cae el resolutivo con una cantidad 16 millones 895 pesos de intereses”, añadió.

“Una vez que hay un resolutivo de un tribunal, te llega si la persona quiere, te cobra el total y no en convenios, ni en pagos ni mensualidades ni nada, porque es un resolutivo así, lo que nosotros siempre buscamos es cómo conveniar, alargar los pagos y amortiguar los intereses, lo más que se pueda, metimos un recurso, que sabemos no nos lleva a nada, pero nos servía para llegar a negociaciones y acuerdos”, profundizó.

González Zataráin sostuvo que los hechos de la demanda son muy añejos, pero muchos esperan a demandar cuando el valor catastral es muy elevado, y como es un tema que no prescribe, es una demanda que pase lo que pase perderán, dado que los terrenos no fueron debidamente expropiados cuando la Comuna decidió hacer una obra.

“Es muy viejo este tema, esto inició el 24 de septiembre de 1977, un Decreto Expropiatorio de Rafael Tirado Canizales, siendo Presidente Municipal, es un tema tan viejo, que obviamente fue adquiriendo mucho vuelo, como muchos otros temas que tienen décadas, ahí en el jurídico”, señaló.

“Esto se publicó, tú lo puedes rastrear, el 3 de octubre del 77, en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, el Decreto Expropiatorio, del tema que hablamos, que es un tema de unas vialidades, luego el 29 de noviembre de 2016, presentan escrito del pago de la expropiación con Carlos Felton”, agregó.

“Si te fijas desde el tiempo que surgió efecto la expropiación, que fue en el 77, hasta el 2016 presentan la solicitud de pago, porque son temas que no prescriben, eso no prescribe nunca, es un daño patrimonial, y los daños patrimoniales no prescriben y en cualquier momento te puede cobrar”, subrayó.

El funcionario municipal detalló que así como este proceso, hay más en la Comuna, que intentan resolverlo de la mejor manera, y están viendo cómo fincar responsabilidades a los Alcaldes que permitieron esto.

“Algunos temas, muchos de ellos, ahí van a salir los Alcaldes, yo no quiero señalar... hay muchos Alcaldes que ni siquiera hicieron los procesos expropiatorios, solamente se metieron, abrieron una vialidad y obviamente hay un daño patrimonial y eso no es que pierda el jurídico o que pierda el Ayuntamiento, es un daño patrimonial, dañaste a alguien, tienes qué pagarle, no hay manera de que le ganes, eso no es un asunto de litigar bien para que le puedas ganar, eso no se gana”, lamentó.

“Eso lo que tienes qué buscar es que al momento del cobro lo que tiene qué ver los avalúos, sean en base a los valores catastrales, precios reales, para que no se vaya a convertir algo exorbitante, y que el daño sea menor a la economía, pero tarde que temprano tienes qué pagar, porque es un daño patrimonial, a eso no le puedes sacar la vuelta”, agregó.

“Hay gente que se espera porque sabe que eso no prescribe, y que eso tarde que temprano lo va a cobrar a buen precio, y eso es lo que ha estado pasando con muchos casos, no nada más con uno, con muchos casos han estado pasando casos, que vienen desde hace muchos años, que incluso lo peor que puedes hacer es que algunos hay sentencia de hace tres o cuatro años, y que meten recursos y meten recursos, pero tienes un doble riesgo, porque mientras metes recursos las actualizaciones siguen creciendo”, precisó.