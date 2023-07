“Esto tiene que ver con golpetear, a mí en lo particular, por dos razones; haber movido este panal de ‘abejas africanas’ y que no hay ningún problema, lo vamos a seguir moviendo y sacudiendo; qué va a pasar, va a ver señalamientos, nomás que demuestren”, dijo.

Señaló que los señalamientos en su contra y en contra de la recién nombrada Secretaria del Ayuntamiento, Adda Sarahí Rosas Medina, no le preocupan ya que son infundados.

“Están aterrados, están aterrorizados porque saben que no nos vamos a frenar y no vamos a parar, nos vamos a ir con todo en las denuncias, caiga quien caiga, y no vamos a tener compasión”, advirtió el Alcalde.

Informó que existen ya dos denuncias interpuestas ante Fiscalía General del Estado en contra del “cártel jurídico” que operaba en el Ayuntamiento, por lo que las averiguaciones van siguiendo el hilo de cada uno de los casos.

“Ya pusimos dos denuncias, ante la Fiscalía y ante el Órgano Interno que estamos haciendo nosotros; cuando llegó Adda Sarahí a hacer las auditorías por mesa, entonces es donde empiezan a botar las incongruencias”, manifestó.