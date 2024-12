Dicha fuga de drenaje se encuentra en la calle Patos y tiene más de un año afectando a los vecinos de las zonas, quienes no pueden llevar una vida tranquila por la contaminación que se genera; así lo relató Brenda Vázquez, vecina de la calle y locataria de un salón de belleza.

“Siempre hemos batallado mucho con esta alcantarilla, tiene años, no es de días, años ya. Vienen y la arreglan, una o dos semanas dura bien y de repente otra vez vuelve a salir esta fuga, nunca ha quedado bien, nunca la han arreglado bien. Entonces, sí nos afecta mucho porque el olor no es bueno para la salud, no podemos ni estar afuera porque es bastante fuerte”, contó Brenda Vázquez.

Agregó que han llevado sus quejas a Jumapam y al Gobierno Municipal para que arreglen este desperfecto, sin embargo, no han sido atendidos como se debe y siguen sufriendo por la contaminación del aire y las bacterias que produce el agua contaminada.