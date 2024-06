“Yo he formado parte de Congama a lo largo de estos 10 años y para mi tiene un significado muy sentimental porque estudié en esta escuela y he visto cómo ha crecido y como ha jalado chefs para las diferentes conferencias que se dan cada año”, manifestó.

“Me enorgullece porque al final de cuentas, no soy sinaloense, pero me siento sinaloense, he estado toda mi vida aquí y me enorgullece ver cómo podemos resaltar la gastronomía local y cómo podemos resaltar también a las personas y a la gente que le echa muchísimas ganas y que al final de cuentas se prepara y pone en alto la gastronomía sinaloense”, agregó.





Jorge Zorrilla: Es bien padre poder enseñar lo que sabes

Aunque durante el primer día del Congama 2024 solo subió al escenario para presentarse y su participación en la cocina será hasta este viernes, el Chef, empresario y fundador del Restaurante Cerritos Gastrobar y de Los Sanguches en Mazatlán, mostró estar nervioso y entusiasmado por la experiencia.