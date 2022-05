$!DÍA DEL MAESTRO | Fabiola Gamboa, la maestra que trae la docencia en las venas

“ Humberto Gamboa Montoya (héroe del Escuadrón 201) ... él me apoyó mucho, me preguntaba cómo me estaba yendo con los muchachos, lo que me faltaba con ellos, explicarles de una manera, de otra”.

Hoy ve tiempos muy diferentes en comparación con años atrás, ve alumnos que en ocasiones están descuidados por sus padres, en general, porque ambos trabajan, afectando con ello su desempeño escolar.

“Sí ha cambiado bastante, porque antes los padres estaban más tiempo con sus hijos, y eso a los muchachos les ha venido afectando, las generaciones siempre son diferentes, obviamente siempre ha habido alumnos muy dedicados, ha habido de todo, pero estas nuevas generaciones, a comparación de las anteriores, tienen una educación diferente porque los padres de familia ya no están con ellos”, explica.

Durante sus años como maestra, sostiene que son muchos los retos a los que se ha tenido qué enfrentar, pero de todos, el más complicado fue el de la pandemia de Covid-19, dado que no fue posible seguirle la pista a sus estudiantes y se perdió tiempo que es complicado recuperarlo.

“”Sí trabajan, pero no como en años anteriores, sí les afectó el rezago de la pandemia... en gran medida fue por la conectividad con los alumnos, no se conectaron a clases, no todos contaban con un equipo para tener sus clases, algunas familias con dos o tres hermanos ocupaban la misma computadora o el mismo celular, algunos no tenían nada, ni televisión”, lamenta.

“Fue muy difícil estar en contacto con los alumnos, algunas veces se conectaban, otras veces no, fue muy difícil contactarlos, muy difícil y no todos trabajaban, y obviamente se entiende y es obvio que los alumnos no aprendieron igual”, agrega.

Pero como dijo antes, no hay mayor satisfacción para ella que un día encontrarse a un alumnos en la calle y que vea que le está yendo bien, muchas sorpresas se ha dado cuando ve a quienes enseñó alguna vez en las aulas.

“A veces me sorprendo porque veo a muchachos que eran bien inquietos, y como ya son todo unos profesionistas, tengo una estudiante que ahorita trabaja en Australia, todo eso hace que mi trabajo tenga sentido”, recuerda.

PERFIL

Fabiola Gamboa Infante

57 años de edad

24 años en el servicio docente

Maestra de matemáticas y prefecta

Tres hijos, dos varones y una mujer

Hija del héroe mexicano Humberto Gamboa Montoya