”Creo que ya son de mis últimas actividades porque los años ya se me echaron encima, voy a cumplir 102 años de vida”, dijo en entrevista ante este diario.

”Yo no me lo esperaba, estoy agradecido por eso”, dijo el también maestro de Matemáticas y de Educación Física, fundador de planteles como las Escuelas Secundarias Federales 1 y 2 y de la Escuela Preparatoria “José Vasconcelos”, en Mazatlán.

”Ha habido de todo, de todo, he batallado mucho, he estado en lugares muy difícil, yo estuve en la Segunda Guerra Mundial, con el Escuadrón Aéreo 201 y batallamos mucho, difícil, difícil, ...regresamos y después pedí una licencia en el Ejército, pero apenas estaba yo como Sargento Primero y luego en la Escuela Militar de Transmisiones yo tuve un maestro mucho, pero mucho muy bueno en Matemáticas y con el tiempo me hice maestro”.

Sus familiares recordaron también en entrevista que el Sargento Primero de Transmisiones retirado nació el 24 de noviembre de 1919 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.