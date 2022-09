Dice Alcalde de Mazatlán que no cesará al director del Instituto de Cultura

MAZATLÁN._ El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres aseguró que no ha pensado cesar o remover al director del Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, José Ángel Tostado Sánchez, como lo piden regidores, pues considera que es un gran elemento y uno de los mejores directores que tiene en su gobierno.

“No le he pensado, es un gran elemento, es de los mejores directores que tengo, pese a las críticas”, enfatizó.

“Mira, todo eso que dicen está auditado, auditado cinco veces, no le sacan nada, vuelvo a decirle a los regidores del PAS (Partido Sinaloense) que no quieran hacer lo que les pide El Führer, que se pongan a trabajar, a ayudar a Mazatlán, que no le pongan piedras en el camino”.

En diferentes ocasiones, entre ellas en la sesión ordinaria 21 de Cabildo realizada el jueves, algunos regidores pidieron el cese, separación temporal del cargo o una acción ejemplar en el caso del titular del Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán.

Su argumento es que hay desaseo en las finanzas de dicha paramunicipal y que ya se terminó el presupuesto de 120 millones de pesos para 2022, por lo que el director pide ampliación de presupuesto que podría llegar en total con lo que ya se gastó a 180, 200 millones de pesos y además sigue viajando.