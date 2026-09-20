$!Disminuye circulación de camiones en Mazatlán; aumentan tiempos de espera este domingo

MAZATLÁN._ Una notable disminución en el número de unidades del transporte urbano se ha observado este domingo 20 de septiembre en Mazatlán, lo que ha generado mayores tiempos de espera y la acumulación de pasajeros en distintas paradas de la ciudad.

La reducción fue perceptible desde diferentes puntos del puerto desde temprana hora, tanto en las principales vialidades como en sectores donde habitualmente existe una circulación constante de camiones urbanos.

Después de una serie de recorridos realizados durante la jornada, se advirtió una menor presencia de unidades pertenecientes tanto a la Alianza de Camiones Urbanos como a Autotransportes Águilas del Pacífico.

Aunque durante los fines de semana normalmente disminuye el número de camiones en operación debido a una menor demanda, este domingo la reducción pareció ser más amplia de lo acostumbrado.