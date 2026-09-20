$!Disminuye circulación de camiones en Mazatlán; aumentan tiempos de espera este domingo

MAZATLÁN._ Una notable disminución en el número de unidades del transporte urbano se ha observado este domingo 20 de septiembre en Mazatlán, lo que ha generado mayores tiempos de espera y la acumulación de pasajeros en distintas paradas de la ciudad.
La reducción fue perceptible desde diferentes puntos del puerto desde temprana hora, tanto en las principales vialidades como en sectores donde habitualmente existe una circulación constante de camiones urbanos.
Después de una serie de recorridos realizados durante la jornada, se advirtió una menor presencia de unidades pertenecientes tanto a la Alianza de Camiones Urbanos como a Autotransportes Águilas del Pacífico.
Aunque durante los fines de semana normalmente disminuye el número de camiones en operación debido a una menor demanda, este domingo la reducción pareció ser más amplia de lo acostumbrado.
Esta situación se reflejó principalmente en las paradas de transporte público, donde los usuarios permanecieron por periodos más prolongados a la espera de una unidad.
Conforme transcurrían los minutos, más personas se reunían en algunos puntos para abordar los camiones disponibles y continuar hacia sus respectivos destinos.
Al ser consultados, algunos pasajeros señalaron que observaron menos unidades en circulación en comparación con otros domingos, además de intervalos de tiempo más largos entre el paso de un camión y otro.
También hubo quienes consideraron que la disminución forma parte del funcionamiento habitual del servicio durante los fines de semana, cuando las organizaciones transportistas reducen el número de vehículos que cubren las diferentes rutas de la ciudad.
La menor presencia de camiones urbanos coincidió con la visita de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a Culiacán, donde encabezó un evento al que acudieron simpatizantes procedentes de diferentes puntos de Sinaloa.
Ante esta coincidencia, surgió la posibilidad de que algunas unidades del transporte urbano hubieran sido utilizadas para trasladar personas desde Mazatlán hacia la capital del estado.
Sin embargo, hasta el momento no existe información oficial que confirme el uso de camiones de la Alianza de Camiones Urbanos o de Autotransportes Águilas del Pacífico para transportar asistentes al acto presidencial.
Tampoco se ha precisado por parte de las agrupaciones transportistas cuántas unidades dejaron de circular este domingo, cuáles rutas resultaron afectadas ni las causas específicas de la reducción del servicio.
Sin embargo, mientras se esclarece el motivo, los usuarios tuvieron que enfrentar mayores tiempos de espera y una menor disponibilidad de unidades para realizar sus traslados durante la jornada dominical.