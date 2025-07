Iris Analí Osuna Higuera para poder operarse necesita reunir la cantidad de 250 mil pesos, por eso pide apoyo a la comunidad con lo que puedan ayudar.

La joven madre se refirió a las personas que aún no conocen su caso para que se sumen sin importar la cantidad.

“Todo suma para poder reunir la mayor cantidad posible y pueda operarse lo más pronto posible”.

Para Iris es crucial el tiempo, porque los periodos de convulsiones, mareos y dolores de cabeza se le han ido incrementando, desde que le dieron el diagnóstico por un especialista en neurología privado porque en el IMSS no le hicieron los estudios necesarios ni le dieron el medicamento y mucho menos la canalizaron.

”Me tuve que atender por fuera porque fui al seguro y me recetaron como si tuviera ansiedad o estrés pero no me hicieron caso de mandarme hacer estudios y ya me sentía mal ni me enviaron con el especialista”.

Desde entonces, aseguró que la empezaron a medicar contra las convulsiones y ya son menos los episodios de temblores, pero ahora tiene mareos y cansancio, a consecuencia de que el tumor le está presionando el cerebro.

Osuna Higuera agradeció a Noroeste que desde la publicación de su caso le llamó el director del Sistema DIF municipal para decirle que buscarán la forma de apoyarla y además de parte del IMSS, también la están buscando para valorar su estado.