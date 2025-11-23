$!El buen sabor engalana la tradicional Verbena Gastronómica del Club Rotario Mazatlán

MAZATLÁN._ En un ambiente de diversión, armonía y diferentes sabores culinarios, el Club Rotario Mazatlán celebró su tradicional Verbena Gastronómica con causa en la Plazuela Zaragoza, con el fin de reunir fondos a beneficio de la Ciudad de los Niños, así como de otros proyectos. Para conmemorar la edición 30 del evento, los rotarios trajeron al plato delicias culinarias que poco a poco fueron atrayendo a la gente de los alrededores gracias a su buen sabor. Mientras que la música en vivo y stands de juegos infantiles fueron la combinación perfecta para una amena tarde familiar.









Desde la clásica paella de mariscos, las tradicionales tostadas de carne deshebrada, hasta el rico pozole, los tamales y las quesadillas de carne asada, fueron algunos de los platillos que encabezaron la Verbena Gastronómica de este domingo, la cual tuvo lugar de las 12:00 a las 18:00 horas. Asimismo, algunos jóvenes que actualmente se encuentran estudiando de intercambio en Mazatlán participaron en el evento exponiendo platillos tradicionales de sus países, tales como el pastel alemán, pan danés, waffles belgas y crepas francesas; además de compartir su cultura con los asistentes.









“Son 30 años trabajando; no consecutivos, pero 30 años que son ya una tradición para Mazatlán. Nosotros iniciamos en la Plazuela Machado y esto fue creciendo mucho. Entonces, ahora estamos aquí en la Plazuela Zaragoza y obviamente hemos abierto el menú de opciones; tenemos una exquisita paella, tenemos la carne asada, tamales, puerquito tatemado, camarón empanizado y mucho más para toda la gente”, comentó Alfredo Ruelas, presidente del Club Rotario Mazatlán. “Todo esto lo hacemos con mucho cariño y con el objeto de recaudar fondos para los proyectos que el Club Rotario Mazatlán trae en el 2025-2026. El año que entra ya no me corresponde como presidente, yo en julio termino, pero vamos a cumplir los 100 años; entonces esperemos poder hacer algo bueno”. De igual modo, Alfredo Ruelas agradeció la participación de la ciudadanía a lo largo de 30 años, tanto patrocinadores como donadores que han contribuido con sus aportaciones para hacer realidad los apoyos en temas de salud, jornadas de donación de ropa, sillas de ruedas y otros campos en que ha participado rotarios.