El Carnaval de Mazatlán no se debe dejar a consulta; no es recomendable que se haga: epidemiólogo

La realización del Carnaval de Mazatlán 2022 no debe dejarse a una consulta, es un tema de salud, y desde ese punto no es recomendable su realización, subrayó el epidemiólogo Humberto Valle Guerrero.

“No es recomendable, desde el punto de vista de la salud pública no es recomendado, lo que pasa que el Carnaval obedece a muchos intereses de tipo comerciales, no nada más cultural, es un pretexto para vender cerveza y una bola de chácharas lo que predomina, el criterio de salud pública es no aglomeraciones”, mencionó.

Valle Guerrero sostuvo que en este tipo de eventos es cuando nacen las nuevas variantes de Covid-19, dado que se reúnen personas de varios estados y países, es por eso la importancia de no celebrarse dicho evento.

“Si se hace el Carnaval se van a incrementar los casos, porque no viene gente de aquí de Sinaloa nada más, vienen de otros estados, países, es ahí donde se originan las famosas variantes de importancia, tenemos que ser muy cautelosos, no dejarlo a una consulta, la gente sí colabora, pero se va a ir con la finta de otros factores”, lamentó.

Para él, es necesario que se fortalezcan las sanciones para quienes no cumplen los protocolos, dado el alza de contagios que se están viendo en el Municipio y el Estado.

“Aquí los protocolos salen sobrando, los protocolos no se respetan, ojalá y fuéramos un poquito más punitivos para exigirle a la gente que no se exponga... estoy de acuerdo con lo que dice el Presidente, que hay que hacerlo por convicción, pero aquí en este caso se debe actuar de manera más drástica”, detalló.

Hoy en entrevista, Luis Guillermo Benítez Torres afirmó que la consulta se realizaría el próximo domingo, escuchando a actores de la sociedad civil y empresarios, y que de no hacerse el Crnaval, se perderían alrededor de 800 millones de pesos.

“El Carnaval, de no hacerse, nos bajaría mucha publicidad, dejar de recibir 800 millones de pesos, por intereses contrarios a los de la mayoría de los mazatlecos, no lo podemos permitir; claro que no pondríamos nunca en riesgo la salud de los mazatlecos, por eso es importante el smáforo, pero también me interesa la decisión no solo del pueblo en general, empresarios, comerciantes, organizaciones”, destacó.