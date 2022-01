La organización del Carnaval de Mazatlán queda a consideración de la población; el domingo habrá consulta, anuncia el Alcalde

El próximo domingo realizará la consulta ciudadana para determinar si se realiza o no el Carnaval de Mazatlán 2022, confirmó el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

Agregó que ese mismo día se darán a conocer los resultados de la consulta, que se busca sea efectuada por el Ayuntamiento de Mazatlán en coordinación con el Instituto Nacional Electoral.

Añadió que mañana miércoles se darán más detalles a la ciudadanía, pero se contempla que será en horario de una elección formal de 8:00 a 18:00 horas, quienes participen deberán presentar su credencial de elector.

Expresó que de acuerdo con proyecciones de expertos, la curva de contagios del Covid-19 irá a la baja y se prevé que en los días en que está programado el Carnaval, del 24 de febrero al 1 de marzo, el semáforo epidemiológico esté en verde.

“Es muy probable que sea el próximo domingo, ya no hay tiempo, va ser algo semejante (que la vez anterior), la gente que salga a votar libremente y que decida”, añadió Benítez Torres la mañana de este martes en entrevista con personal de medios de comunicación.

“No lo sé todavía los detalles, pero es un hecho que va, va ser el próximo domingo, ese mismo día (se dará a conocer el resultado)”.

Agregó que se está diseñando el procedimiento que se aplicará.

“En eso estamos diseñando, le tocó a un director que ya nos ayudó la vez anterior a hacer la consulta, ya estamos cabildeando con empresarios, comerciantes, organizaciones, vamos a incluir a todo el pueblo, ya no hay tiempo, hay que hacerlo ya”, continuó.

Además informó que se está definiendo la pregunta que se hará en la consulta popular.

“Va a haber diferentes módulos, vamos a informar a la población”, dijo.

También expresó que aún no sabe los detalles sobre cuántas boletas se imprimirán para la consulta.

De todo el procedimiento se le informará al Gobernador Rubén Rocha Moya, informó.

“Yo les he dicho en varias ocasiones que tenemos al mayor experto en el País en hacer protocolos sanitarios, él trae un estudio de una proyección de cómo vamos a estar en Carnaval, ahorita llegamos a un tope, el Covid-19 empezó a bajar, nos mantuvimos en una meseta ya un poco más bajo y ahorita ya volvimos a empezar a bajar”, dio a conocer.

“De acuerdo a las estadísticas, en tres semanas vamos a estar igual que como estábamos, vamos a estar bien, ya no va haber ningún problema, sí (va haber semáforo epidemiológico verde en ese entonces), no tenemos duda”.

Reiteró que cada semana el Consejo Nacional de Salud hace el estudio, saca el semáforo epidemiológico.

A pregunta expresa de que si ya estaría el semáforo en verde para qué se hace consulta, recalcó que se requiere la misma porque hay gente interesada en que no haya Carnaval.

“Lo que pasa es que hay gente interesada en que no haya Carnaval, no voy a dar nombres ni voy a decir quiénes, pero finalmente Mazatlán brilla como nunca y hay gente que no le interesa que brille Mazatlán, entonces el Carnaval de no hacerse nos bajaría muchísima publicidad”, recalcó.

“Dejar de recibir 800 millones de pesos por intereses contrarios a los de la mayoría de los mazatlecos no lo podemos permitir, claro que no pondríamos nunca en riesgo la salud de los mazatlecos, por eso es importante el semáforo, pero también me interesa la decisión no sólo del pueblo en general, empresarios, comerciantes, organizaciones”.

“Vamos a tener protocolos, para el desfile ya tenemos diseñados hasta los ingresos, el desfile va tener seis entradas nada más para poder tener control, sanitizar, cubrebocas, todo lo que marcan los protocolos sanitarios”, recalcó Benítez Torres.