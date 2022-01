El único que puede suspender el Carnaval de Mazatlán es el Consejo Nacional de Salud, responde ‘El Químico’ a Rocha

El único que puede suspender el Carnaval es el Consejo Nacional de Salud que encabeza el Presidente de la República, pero si en ese entonces el Semáforo Epidemiológico del Covid-19 está en verde, se podrá llevar a cabo la fiesta, dijo el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

“No lo vamos a someter a consulta (como el año pasado cuando se suspendió esta fiesta) porque las condiciones son muy diferentes, el único que puede pararlo es el Consejo Nacional de Salud que preside el Presidente de México, nadie más, es el único que puede detenerlo”, añadió Benítez Torres la mañana de este martes en entrevista con personal de medios de comunicación.

A pregunta expresa sobre lo declarado el lunes por el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de que en ocho días más se definirá si se realiza o no el Carnaval de Mazatlán en este año, el Alcalde reiteró que el que el único que puede decidir al respecto es el Consejo Nacional de Salud.

“El Consejo Nacional de Salud, ese es el que decide, yo sé que el Consejo Nacional es el que rige la salud de la población”, continuó el Presidente Municipal.

“Si estamos en semáforo verde no va haber ningún problema, en semáforo verde tenemos libertad de hacer cualquier tipo de eventos”.

Expresó que hasta ahorita no le ha informado nada el Consejo Nacional de salud y mientras no llegue el momento no se hace nada.

“La verdad es que yo me estoy preparando por si hay Carnaval, porque si no nos preparáramos no pudiéramos sacar la fiesta adelante, no quiere decir que vaya haber fiesta”, reiteró Benítez Torres.

También dijo que le preocupa que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, esté enfermo de Covid-19 porque él es una persona de su edad.

“Pues me preocupa que él esté enfermo porque es una persona de mi edad, aproximadamente, y porque es el hombre que tiene la mayor responsabilidad en nuestro País, por eso me preocupa mucho, pero afortunadamente va a salir bien, porque insisto, esta sepa es una sepa que rápido sale y no llega a mayores a menos que haya descuidos”, reiteró el Alcalde.

“En relación a la mega fiesta (para recibir el Año Nuevo en el Paseo Olas Altas) y se los digo a todos, desde un ciudadano normal hasta el más alto funcionario del País, que (cuando)yo hice la mega festejo estábamos el semáforo verde y no hay por qué criticarla, si hubiera estado en amarillo tenían (tendrían) toda la razón, está claro”.

Recalcó que no es necesario hacer más acciones para prevenir el contagio del Covid-19 pues se está haciendo lo necesario, lo justo, por ello se han clausurado negocios, multado.

“Porque si no cumplen con los protocolos nosotros somos enérgicos, duros y así vamos a seguir siendo”, subrayó.

“Estamos sanitizando aunque no es la solución al problema, la solución es que cada quien sea responsable de sus actos”.