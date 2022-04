‘El Químico’ dice que solo usa el cubrebocas en lugares cerrados

El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres manifestó que ya no utiliza el cubrebocas, a menos que vaya a un lugar cerrado, pero la población debe decidir si lo utiliza o no en espacios abiertos.

“Yo ya no lo utilizo, la verdad, ya no lo utilizo, a menos que vaya a un lugar cerrado y los propietarios o la administración me lo pida, me lo pongo, por respeto, pero la verdad es que ahorita no hay riesgo, el riesgo es mínimo”, expresó Benítez Torres este jueves.

A la población le pidió que sea respetuosa, que mantenga las demás disposiciones sanitarias y decida si usa o no el cubrebocas en lugares abiertos, reiteró.

“Que sean respetuosos, hay temas que no podemos dejar de lado, tener un poco de sana distancia, el aseo en las manos, todo ese tipo de cosas es importante”, continuó sobre las acciones para prevenir el contagio del Covid-19.

El miércoles el Gobernador Rubén Rocha Moya dijo que ya no es necesario traer cubrebocas en lugares abiertos, pero por respeto, en lugares cerrados, se debe usar.