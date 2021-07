El reto más importante que tienen los Tribunales de Justicia Administrativa estatales en el país es hacer los juicios en línea, la digitalización de todos los expedientes y la contratación o adquisición de una gran nube o gran memoria para tener ahí todos los expedientes que se tramitan, dijo el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, Aldo Gerardo Padilla Pestaño.

“Uno de los grandes retos que tenemos nosotros es el juicio en línea y la digitalización de todos los expedientes y la contratación o la adquisición de esa gran nube o esa gran memoria para tener ahí todos los expedientes que se tramitan en el Tribunal”, añadió Padilla Pestaño al disertar el tema “Retos de la Justicia Administrativa en México”, como parte del ciclo de conferencias virtuales que realizó del 12 al 14 del mes en curso la Delegación Sinaloa de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México para celebrar el Día del Abogado.

Agregó que los Tribunales de Justicia Administrativa estatales aspiran a ser iguales que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

“¿A qué aspiramos?, pues aspiramos a ser igualitos, igualitos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y me van a decir en qué aspecto, bueno pues el juicio en línea, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa tiene juicio en línea y tiene juicio en línea en todo el país, entonces yo creo que hacia allá tenemos que ir”, reiteró el Magistrado Padilla Pestaño.

“Y tenemos que ir también en la automatización de los procesos jurisdiccionales dentro de los tribunales, aprovechando este tema de la pandemia y de las medidas que se han tomado para que avancen los juicios pues yo creo que tenemos una gran oportunidad para que nuestros usuarios pues tengan mayor cobertura y mayor atención en todos los juicios en los cuales ellos son parte y cómo lo vanos a lograr, pues automatizando nuestros procesos”.

Dijo que se tienen que digitalizar todos los expedientes y contratar una gran nube o memoria para almacenar todos los expedientes y de cada una de las diligencias como se hace ya en el Estado de México.

En dicha entidad cuando se está desahogando la audiencia está el secretario de acuerdos levantando la audiencia, cuando termina la misma se firma por las partes y en ese momento en tiempo real se está subiendo a la nube del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México todo lo contenido en esa audiencia, expuso.

“Llega una promoción, cuando esa promoción la recibe el Oficial de Partes ahí mismo se escanea y se sube a la nube del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, al secretario que le toca o a la ponente que le toca resolver esa promoción le aparece un semáforo de control, se le pone en verde cuando recién lo recibe, a los dos, tres días amarillo y cuando ya de plano lleva dos semanas y no lo ha atendido se pone en rojo”, continuó.

“Yo no sé qué medidas tomen ahí en el Tribunal, tampoco me meto en esos temas, pero lo que sí les digo es de que todo lo que se actúa dentro de un expediente ya se está yendo a una nube, o sea, a una gran memoria, ellos tienen contratado una gran nube para tener todos los expedientes del Tribunal y todas las actuaciones en esa nube, y eso qué permite, pues te permite que manejas un expediente en lo físico y manejas otro expediente en lo electrónico y eso te da la facilidad en muchas cosas y a las partes le dá certeza jurídica en el manejo de sus expedientes”.

Ante profesionales del derecho agremiados a la Delegación Sinaloa de la Concaam también recordó que con la pandemia del Covid-19 el Tribunal de Justicia Administrativa de diferentes entidades adoptaron acciones para seguir atendiendo a los ciudadanos en los procesos que llevan como el caso del Estado de México ya mencionado donde al recibir la demanda inmediatamente le avisan al Ayuntamiento o a la dependencia que corresponde para ver si puede corregir esa situación que está demandando el ciudadano y no se tenga que llevar todo el proceso para no desgastar a las partes en el mismo y en eso llevan mucha efectividad y se están sacando cada días más juicios por mediación como una medida alterna se solución de controversia.

En el caso del Tribunal de la Ciudad de México está implementando el Buzón Jurisdiccional Electrónico donde reciben demandas y promociones vía electrónica, hacen notificaciones de la misma manera.

“Nosotros (en Sonora) si bien hacemos notificaciones vía electrónica, pero es si solo si las partes lo aceptan si las partes no lo aceptan. como no tenemos reformado ese precepto en nuestra Ley de Justicia Administrativa pues ahora sí que no nos alcanza la supletoriedad del Código de Procedimientos Civiles para poder hacerlo”, recalcó.

“Yo creo que al justiciable tienes que darles las cosas como son y como lo marcan los preceptos legales, si no hay una reforma sobre ese particular pues se le da la garantía y se le toma en consideración al usuario del Tribunal, ya sea parte actora o parte demandada para efecto de que si está de acuerdo de que se notifique de manera electrónica para que así avance su proceso entonces el Tribunal lo hace, pero si no está de acuerdo no podemos aventurarnos nosotros a vulnerar sus derechos fundamentales”.

Como parte del ciclo de conferencias este miércoles también se disertó el tema “Los Juicios Orales Mercantiles”, a cargo del Magistrado Quinto Propietario Presidente de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, Juan Zambada Coronel.

Como parte de la celebración del Día del Abogado que es el 12 de julio de cada año, también se entregaron reconocimientos a 23 integrantes destacados durante el año de la Delegación Sinaloa de la Concaam.