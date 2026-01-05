Elemento de Guardia Nacional reportado como privado de la libertad en Mazatlán está con su familia

El elemento de la Guardia Nacional reportado como privado de la libertad el domingo en el Fraccionamiento Santa Fe está con su familia, dijo este lunes el Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, Moisés Ríos Pérez.

“Él está con su familia, es un asunto ahí de ese altercado que ellos también hicieron sus protocolos”, expresó Ríos Pérez en entrevista con personal de medios de comunicación tras salir de la Mesa Regional de Seguridad y Construcción de Paz que se realizó en las instalaciones del Centro de Control, Cómputo y Comando, C 4, en este puerto.

¿Lo rescataron o no se dio este levantón?, se le preguntó.

”Yo tengo entendido que él está con su familia, ya no sé yo los detalles”, reiteró.

El domingo se reportó la presunta privación de la libertad de un elemento de la Guardia Nacional en el Fraccionamiento Santa Fe, al sur de Mazatlán, por lo que personal de instituciones de los tres niveles de Gobierno implementaron un fuerte operativo de búsqueda por esa zona y áreas como El Castillo, pero no se informó en su momento si fue localizado.

La mañana de este lunes el Secretario del Ayuntamiento reiteró que tiene conocimiento que dicho elemento se encuentra con su familia.

“Más bien se hizo la alerta, pero ya no se hizo la aclaración”, continuó.

También dijo no tener conocimiento de la presunta privación de la libertad de una persona del sexo femenino durante las primeras horas de este lunes en este puerto.