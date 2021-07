Dirigentes de la Cámara Nacional de Comercio mostraron su desacuerdo con el convenio que el Municipio entablará con la empresa Nafta Lubricantes, que incluye la entrega en dación de pago de tres terrenos que forman parte de los bienes municipales, según aprobó, por mayoría, el Cabildo de Mazatlán.

Guillermo Romero Rodríguez, Miguel Hernández y Roberto Lem González, coincidieron en que, si se agotaron las instancias legales del juicio entre esa empresa y el Municipio, entonces debe llegar a un trato que no incluya deshacerse de bienes municipales, y menos si éstos forman parte del Bosque de la Ciudad.

“En mi opinión, si hay una deuda, habría que negociar y hacer el contrato y no pagarle en terreno, no es especie, o pagar con terrenos que no perjudiquen a la Ciudad, Mazatlán tiene muchos terrenos, debería de ofrecer a estos empresarios, terrenos que no perjudiquen al Bosque de la Ciudad, ahí está el Parque Central y el Nuevo Acuario Mar de Cortés y el valor comercial de esos terrenos van a incrementarse, por eso debemos ser respetuosos de los ciudadanos”, declaró Romero Rodríguez, consejero de la Confederación de Cámaras Nacional de Comercio.

Señaló que la autoridad municipal tiene que hablar con mucha claridad, en la parte jurídica, que aclare los valores, cuánto cuestan los terrenos, porque éstos son de la Ciudad, son de Mazatlán, son de todos, y se habla de afectar el Bosque de la Ciudad.

“Hubo un juicio que viene desde administraciones anteriores, un juicio que gana la empresa y el Municipio tiene que pagar 141 millones de pesos, entonces debe ser muy claros en la información, saber cuáles son, dónde están, qué valor tienen”, recalcó.

Al respecto, Miguel Hernández, dirigente de la Federación de Cámaras Nacional de Comercio en Sinaloa, dijo que, al perder el juicio en contra de Nafta Lubricantes, el Cabildo debió tomar una decisión, pues el tema legal ya está caducado, hay una sentencia que debe cumplirse, al margen de las deficiencias en el juicio.

“Por otro lado, es un tema legal y moral, pues si conocemos la ubicación de los predios y el crecimiento de la Ciudad, se va a rebasar el valor de los predios al monto total del adeudo, yo creo que hay otras formas de negociar ese tipo de pagos, es un llamado para que los acreedores reflexionen de que hay otras formas diferentes de cobrar la deuda”, expresó Hernández.

Para Roberto Lem González, dirigente local de Canaco Servytur, dijo que ellos habían pedido que, antes de pagar la deuda, debería llegarse a las últimas instancias, y ya se llegó a ellas.

“Lo que tenemos que hacer es exigir a la autoridad, es que se llegue a los mejores términos y no haya mayores afectaciones para la sociedad, estamos a la espera que se cumpla”, declaró.

Lem González dijo que no sabe cuáles fueron los acuerdos entre Nafta Lubricantes y la autoridad y si el Cabildo determinó que son las mejores condiciones, pues son la máxima autoridad.

“Pero si tú me preguntas si estamos de acuerdo a no, evidentemente no estamos de acuerdo, pero hay que respetar la decisión del Cabildo, no hay elementos para revertirlos, si los hubiera, tendría que ser el propio Cabildo quien tendría que buscar otras instancias”, manifestó.