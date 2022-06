En el Jurídico del Ayuntamiento de Mazatlán se armaban demandas para perderlas, denuncian Alcalde y Secretario

En la Dirección de Asuntos Jurídicos del Gobierno de Mazatlán se armaban las demandas para perderlas, manifestaron el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres y el Secretario del Ayuntamiento, Édgar González Zataráin.

Manifestaron que hubo omisión de casi todos los encargados de esta área, porque les llegaban los casos y no los enteraban.

Por esta situación, dos ex funcionarios de esa área fueron demandados por omisión y uno más por acoso, precisaron.

“Había en el Jurídico, y sí lo pongo con todas las letras, había ahí un contubernio, ahí se armaban las denuncias y demandas para perderlas y se confabulaba poder sacarles provecho”, detalló González Zataráin.

“Acuérdese que el primer director del Jurídico (de la primera administración de Benítez Torres) salió por eso, no voy a decir nombres, pero todo mundo se acuerda, por eso salió, precisamente, pero cuando el mal está en todo un grupo la verdad es que no es fácil, no tengo el número de gente que ha salido, le doy mi palabra que luego le diremos cuántos han salido de aquí”, continuó Benítez Torres.

“Y cuántos hemos contratado y volvieron a salir, digo, hubo omisión de casi todos los encargados del Jurídico, que llegaban los casos y no los enteraban”.

El Secretario del Ayuntamiento precisó que sí hay tres procedimientos legales contra ex funcionarios de esa área, dos por omisión y uno por acoso.

“Hay tres, uno de ellos por acoso laboral y dos por omisión”, precisó González Zataráin.

El Presidente Municipal de Mazatlán también recordó que el lunes nombró a la nueva directora de Comunicación Social y seguirán los cambios en su administración, si así se requiere.

“Informarles que seguiremos haciendo movimientos en el Ayuntamiento, ayer se los decía a unas personas que me entrevistan cuando recién llego al Ayuntamiento: yo no voy a proteger a nadie, a ningún trabajador, sea amigo o no, yo no pongo a trabajadores para que naden de a muertito, quiero gente que se aplique a trabajar, como lo hace un servidor”, reiteró Benítez Torres.

También dijo que hay casos legales que se ganan y se pierden, y los que se han perdido han sido de administraciones pasadas.

El Secretario del Ayuntamiento precisó que de los casos que ha ganado y que fue el más inmediato notificado, fue una demanda de 300 millones de pesos que se hizo contra el Municipio de un caso en que una persona falleció en una escalera en Plaza Galerías, entre otros casos más que tienen que ver con bastantes millones de pesos.

“Dos que tienen que ver con multas, que están en revisión, es el caso del 2014, es una multa sobre el tema del basurón, lo ganamos en la primera instancia, 70 millones de pesos, y muchos de esos, alrededor de 380 millones de pesos que se han recuperado y que se han dejado de pagar, algunos otros como en el caso de la API (Administración Portuaria Integral) que se ganaron 28 millones de pesos de un cobro de Zofemat (Zona Federal Marítimo Terrestre) que estaba en litigio y ya quedó firme, ese sí ya quedó totalmente ganado”, precisó González Zataráin.

“Pero en total suman cerca de los 500 millones de pesos en este periodo de seis meses que tenemos en esta encomienda que el Alcalde nos dio, pues hemos venido recuperando, a él le va a corresponder, al mismo Alcalde, dar a conocer las cifras, esos detalles en una ruda de prensa más ampliada”.

TENEMOS YA MUCHO TIEMPO CON UNA MULTA, DICE EL ALCALDE POR EL BASURÓN

Por el Basurón Municipal el Ayuntamiento de Mazatlán tiene ya una multa desde el 2014 por no cumplir con el procesamiento de los residuos sólidos, dijo el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

Agregó que no se ha hecho porque ha visto no menos de 25 empresas en tres años y 7 meses, y muchas de ellas ya no están a la vanguardia, siguen con lo mismo de siempre, sin embargo, se estuvo a punto de concretar con una empresa que prácticamente era maravilloso lo que proponía, pero a él le latió tan mal que personalmente se metió a investigar y encontró que dicha empresa no existía en Europa, donde presuntamente salía.

“Ahorita estamos a punto de concretar con una empresa que prácticamente cumple con todo, pero me falta verificar la existencia de la misma, ellos tienen la planta más cercaba en Palms Beach, Florida, y otra la tienen creo que en Argentina y voy a asistir la próxima semana para constatarlo y una vez que sepamos que es real iniciamos con el protocolo jurídico que se sigue y que sea aprobado por Cabildo”, continuó Benítez Torres.

“De entrada vamos a recibir 33 camiones recolectores de basura eléctricos, y el que sean eléctricos honestamente me da gusto porque lamentablemente hay vicios difíciles de corregir, muy difícil de corregir y con esta estrategia vamos a ir cambiado todos los vehículos del Ayuntamiento a carros eléctricos, si no hay carros eléctricos o si son de diésel o de gasolina, no porque siempre se da, algunos, los desleales, los trabajadores y funcionarios desleales las ordeñan, ordeñan los vehículos y el costo para la ciudad es increíble”.

Reiteró que aunque a muchos les duela, el suyo es un gobierno de cambio, nunca se va a coludir con cosas ilegales.

“Así es que de una vez ya está informado Javier (Javier Alarcón Lizárraga, Tesorero Municipal), porque vamos a adquirir patrullas, si no son eléctricas, no hay patrullas, y van a ver que vamos a tener grandes ahorros, así como los casos que hemos ganado, y que algunos vamos a perder seguramente, porque estar en estos juicios es un volado, podemos ganar o podemos perder, yo confío en la justicia, pero a veces es tardada y yo espero seguir ganando casos”, recalcó Benítez Torres.

“Y quería informarles porque ayer tuvimos un incendio muy grave en el basurón, que todos están enterados, nos preocupa muchísimo y por eso me urge definir esta estrategia y quiero que estén enterados”.