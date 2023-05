MAZATLÁN._ En la Universidad Autónoma de Sinaloa deberían tener más cordura, incluido Héctor Melesio Cuén Ojeda como ex Rector y el actual Rector, Jesús Madueña Molina, y entender que la institución no es de ellos sino del pueblo, señaló Ambrocio Chávez Chávez.

Es inadmisible que no quieran rendir cuentas y, si no acatan, las fiscalías van a actuar en consecuencia, sostuvo el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso del Estado de Sinaloa.

“Yo digo que en la UAS deberían de tener más cordura como institución educativa las autoridades, Cuén incluido como ex Rector y también el rector actual deberían de tener más cordura y entender que la Universidad no es de ellos, no es propiedad particular ni del PAS (Partido Sinaloense) ni de personas, es del pueblo, la sociedad la sostiene con sus impuestos”, agregó.

“El 68 por ciento del financiamiento lo pone el Gobierno federal y el Estado el 32 por ciento y hay ingresos propios, pero ese dinero no es del Gobierno nada más, es del pueblo, entonces cómo es posible que no quieran rendir cuentas de dineros públicos que son del pueblo, eso es inadmisible en cualquier ley y en cualquier circunstancia, es una violación a la Constitución, a las leyes de transparencia, a las leyes de rendición de cuentas, es una violación absoluta”.