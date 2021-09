En Mazatlán, autoridades todavía esperan apoyos federales para damnificados por el huracán ‘Nora’

El apoyo federal para damnificados por el huracán “Nora” no ha llegado y desconoce cuándo llegará, aunque el Gobierno Municipal entregó ya las listas de los afectados y sus necesidades, manifestó Tonatiu Guerra Martínez, director de Bienestar y Desarrollo Social.

“Vamos a aclarar que el apoyo federal no ha llegado, lo comento para que no nos hagamos bolas, ya entregamos nuestra lista, pero no sabemos qué pasó, no tenemos una fecha estimada, es algo que manejan ellos”, declaró.

Mientras tanto, dijo, el Municipio terminará de apoyar, con recursos propios y donaciones que recibieron, los apoyos a los que se comprometieron, entre ellos despensas y enseres domésticos.

El funcionario indicó que de acuerdo al levantamiento que se hizo en las zonas siniestradas por las inundaciones de “Nora”, hay 797 familias en zona urbana, rural, levantamiento con copia de credencial de elector, con predominio en la zona urbana, que recibirán despensas, kit de limpieza, colchonetas y cobijas, mientras que el Municipio entregará despensas y, si perdieron el mobiliario, reponerles uno por familia.

“De lo que tenemos aquí, tenemos que entregar 800 apoyos reales que nos faltan y una serie de artículos electrodomésticos de acuerdo al levantamiento que tenemos, son 297 electrodomésticos y luego empezaremos nuevamente con las escuelas... terminamos también con las brigadas de dotación de agua potable, ahorita ya son cuestiones de la Jumapam”, declaró.

Guerra Martínez recordó que hicieron un convenio con el Gobierno del Estado y cada uno va a poner cierta cantidad, pero el Municipio va a entregar los apoyos.

Dijo que podrían apoyar a los pescadores de Playa Norte, de manera individual, quienes solicitaron apoyo al Gobierno Municipal, al menos con despensas, porque por los remanentes de “Nora” y “Olaf” no han podido salir a trabajar.

Para ello, comentó, requieren presentar su solicitud personalmente con la documentación requerida, que es credencial de elector, comprobante de domicilio y CURP, se verificará en su lugar de trabajo y presentar la libreta de mar o lo que los acredite como pescadores.

En cuanto a la limpieza de escuelas, dijo que iniciarán de nuevo, pues habían habilitado las camionetas para repartir agua, y de nuevo están libres.

“No son ya 25 solicitudes, la Sección 27 (del Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Educación) nos entregó 199 solicitudes, acuérdense que están en proceso de elección sindical y todos se están comprometiendo a mejorar las condiciones laborales de sus agremiados y una de las planillas nos entregó todo el padrón de escuelas que tienen, yo les cuestionó por qué no permitieron que intendentes y veladores que tienen siguieran trabajando, porque no tienen contacto social”, dijo.