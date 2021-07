$!En Mazatlán una empresa de oxígeno no vende si no tienen contratados los tanques con ella, denuncian ciudadanos

El reclamo es el mismo: extender los horarios de venta de las empresas que surten oxígeno y que no se pongan “sus moños” para rellenar los tanques para pacientes con Covid-19 que convalecen en casa. Denunciaron que uno de estos negocios no quiere surtir a la gente que no tiene un contrato con ellos. Esto se traduce en que en la otra empresa se forman largas filas de vehículos y el oxígeno se acabe más rápido.

“¿No hay una autoridad que nos pueda echar la mano? Vayan con el Gobernador o no sé con quién tengan que hablar, porque es una ingratitud, ellos tienen el oxígeno y nada más porque no son tanques de ellos, no los están surtiendo”, dijo Daniel. “Entonces a mí se me hace una injusticia viendo cómo está la situación y se ponen esos moños, ahí tienen el oxígeno parado, aunque traigas el dinero o la tarjeta de crédito”.

En los últimos días se han documentado largas filas de vehículos en el Parque Bonfil, en donde operan ambas empresas de oxígeno, debido a que familiares de enfermos con coronavirus acuden a surtirse, pero esperan hasta 24 horas o más, soportando las altas temperaturas en sus vehículos o sobre la banqueta, incluso durmiendo a la intemperie. “Muy mal está la situación, hay mucha gente, da tristeza, la verdad, jamás en mi vida me imaginaba yo ver esto. Sí miraba uno, cuatro, cinco personas consiguiendo oxígeno (el años pasado) pero ahorita son tantos que ya están dando la vuelta a la manzana. Y esto tiene ya todos los días, desde la semana pasada, Dios quiera que ya se acabe esto”, expresó un trabajador de la zona.

Mari Flores, quien era tercera en la fila a las 9:00 horas de este martes, dijo que esperaba el relleno de su tanque desde las 11:00 horas del lunes, por lo que llamó a la sociedad a cuidarse. “Yo le diría a toda la gente que se cuide, que cuide a sus hijos, porque mi hermano no salía, mi hermano solo de su casa al trabajo, mi hermano cuidaba a sus hijas y toda la familia se infectó. Ahorita solo queda pedirle a Dios que haga algo porque no hay oxígeno, no hay en ni una parte, más de 100 llamadas y vueltas por toda la ciudad y nadie”, lamentó.