En México no se tiene piso parejo, desde la presión que se ejerce sobre las mujeres para que asuman su rol desde el machismo, como le sucedió a ella, hasta la falta de oportunidades en las comunidades vulnerables, declaró Xóchitl Gálvez.

”Pienso que el País no tiene el piso parejo, lograr la oportunidad de entrar a la universidad es casi político, necesitamos más oferta educativa”, recalcó Gálvez.

Dijo que no todo el mundo tiene la facilidad de estudiar fuera de su lugar de origen, por esta razón existe la necesidad de construir más oferta educativa en las regiones marginadas.

La aspirante a la candidatura presidencial en representación del Frente Amplio por México hizo hincapié en la necesidad de reforzar los programas sociales.

En el caso de los adultos mayores, con servicios médicos de calidad y mayor cobertura; a los jóvenes con una capacitación en idiomas y tecnologías; y estudiantes de educación básica con Escuelas de Tiempo Completo y estancias infantiles.

“Por eso me dio mucho coraje que el Presidente dijera que yo quería quitar los programas social; cómo voy a querer quitar el programa de adultos mayores si mi abuela murió tirada en un petate sin atención médica allá en el pueblo”, dijo.

“Como voy a querer quitar el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, si gracias a esa beca en la facultad de ingeniería aprendí a programar y pude tener un mejor empleo; cómo voy a quitar la beca Benito Juárez, si gracias a esa beca muchos niños van a la escuela, porque yo de niña tenía que vender gelatinas”, agregó.

La hidalguense narró ante más de un millar de personas sobre cómo pasó de ser una joven vendedora de gelatinas para cubrir sus gastos escolares, hasta el día de hoy ser una mujer empresaria.

Previo a finalizar su charla invitó a los presentes a firmar a favor suyo para poder convertirse en la próxima coordinadora del Frente Amplio por México.

“Lo que nunca muere es la esperanza, quiero decirles que la esperanza ya no les pertenece a los de la 4T, la esperanza cambió de manos y ahora nos pertenece a nosotros”, dijo.

La senadora arremetió en contra del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por haberla mencionado en la mañanera de este lunes, aun cuando el INE se lo prohibió y manifestó ser una mujer fuerte y no tenerle miedo.

“Quiero decirle al Presidente, señor Presidente, no le tengo miedo, no me va a doblar”, dijo Gálvez.