“Tenemos que dejar de echarnos la culpa, tenemos que dejar de dar pretextos, que si Calderón o en mi caso que llegara yo a este lugar, que si Andrés Manuel me dejó un país que es un desastre, y yo creo que ya no puedes dar pretextos al pasado, tienes que asumir la responsabilidad y creo que este gobierno se ha dedicado a dar puros pretextos”, dice.

“En Sinaloa lo que me preocupa es que de una manera la delincuencia vaya ganando terreno en la agricultura, en el manejo del agua, y usan las mismas estructuras de criminalidad para estos delitos, secuestro, robo de autos, tráfico de personas. Creo que esa diversificación que han tenido los delincuentes tiene que ver con que el Estado no les ha puesto un hasta aquí a la delincuencia”.

“Sí es el tema de tecnologías, pero también es el tema de mejora de salarios de policías, la eficacia de los Ministerios Públicos. La División de Investigación de la Guardia Nacional no hace investigación, o sea no puedes nada más combatir el crimen pues teniendo presencia territorial”.

Después de basar su respuesta en una crítica hacia la Guardia Nacional, a pregunta directa señala que esta no debe desaparecer pero sí modificarse.

N: ¿Tendría que desaparecer la Guardia Nacional, o reinventarse?

X: Yo creo que no puede ser un mando militar, eso no hay duda, tiene que replantearse distintas divisiones, la de seguridad cibernética, la de inteligencia.

Xóchitl Gálvez Ruiz es actualmente Senadora por el Partido Acción Nacional, que ha hecho públicas sus aspiraciones a ser la primera mujer Presidente de México.

Es ingeniera en Computación en la Universidad Nacional Autónoma de México con especialidades en robótica, inteligencia artificial, edificios inteligentes, sustentabilidad y ahorro de energía.

Desde que anunció sus aspiraciones, Gálvez Ruiz emprendió una gira por el País, llegando a las sedes de los partidos PAN y PRI en los estados a los que ha arribado, y realizando conferencias a población interesada en su proyecto.

Si bien las fechas para los procesos electorales, como el inicio de campañas y destape de candidatos, se encuentran lejanas, la originaria de la Ciudad de México podría ser la candidata de la alianza Va por México, compuesta por el PAN y el PRI para ir contra Morena.

A pesar de estar abanderada por el PAN, y buscar representar al partido blanquiazul en las urnas, Gálvez Ruiz se defendió al ser vinculada con este partido a pregunta expresa sobre el reclamo del pueblo que podría recibir considerando los sexenios de los ex presidentes panistas Felipe Calderón Hinojosa y Vicente Fox Quesada.

“Primero: yo no soy Calderón ni Fox. Ellos tuvieron su oportunidad, hicieron lo que hicieron, y dieron los resultados que dieron, y ya fueron juzgados y evaluados. Yo tengo derecho a hacer una propuesta propia”, dice.

“Ni siquiera soy militante del PAN, estoy en la bancada del PAN pero no tengo una militancia partidista, entonces yo no voy a defender ni la política de Calderón ni la actual política”.

Sin embargo, en el mismo discurso, la Senadora defiende la administración de Felipe Calderón por encima de la de Andrés Manuel López Obrador.

“Calderón tuvo la intención de combatir, creo que con malos elementos, pero este gobierno le cedió la plaza a la criminalidad, ¿cuál es peor? O sea, ambos yo creo que tienen que ser evaluados en esa perspectiva, el Presidente actual ni siquiera tiene la intención de salvar a los mexicanos de los criminales”, cuestiona.

La Senadora se ha enfrentado con comentarios realizados por el Presidente Andrés Manuel López Obrador en su contra, lo que provocó una denuncia por violencia política por razones de género ante el Instituto Nacional Electoral, y la consecuente resolución del ente a solicitar al mandatario nacional que evite denostar a la panista.

El 11 de julio, López Obrador se refirió a la aspirante a la presidencia como un títere del ex presidente Vicente Fox y una empleada de la oligarquía a la que van a utilizar para seguir robando.

Cuando a Xóchitl Gálvez se le cuestiona sobre un escenario en el que tendría que buscar la presidencia teniendo como contrincante por Morena a Claudia Sheinbaum, su respuesta se centra en el trato por parte del Presidente.

“Principalmente que el jefe de campaña de ella sea el Presidente de la República, y que use todo el poder del Estado para tratar de aplastarme, para tratar de intimidarme, para tratar de descarrilarme como lo está haciendo sin importarle el cumplimiento de la ley. El Presidente no tendría por qué meterse en la elección presidencial, él es el Presidente de todos los mexicanos, si no tendrían siquiera que estar hablando de su partido político pero el Presidente se pasa por el arco del triunfo la ley”, reclama.

En sus respuestas Xóchitl Gálvez no titubea, sus ideas no son ajenas a sus expresiones, y mientras habla no se distrae por el entorno ni aparta la vista de su interlocutor. Las pocas ocasiones en las que sonríe son para enfatizar su discurso y no como un gesto.

Al igual que su opinión sobre reformar la Guardia Nacional, institución de seguridad pública creada e instalada por la administración de López Obrador, señala que los programas sociales de apoyo económico deben permanecer pero ser “mejorados”.

N: En un escenario en dónde la oposición gane la Presidencia de México, ¿ve factible mantener los programas de apoyo económico tales como las becas Benito Juárez, los apoyos a adultos mayores y a personas con discapacidad?

X: Se quedan mejorados, porque te doy el programa de adulto mayor y más dinero, pero no te doy medicinas, entonces eso es terrible; te doy la beca Benito Juárez, pero te quito la escuela de tiempo completo, y te quito las instancias infantiles, y no hay vacunas, y no hay tratamientos para niños con cáncer.

Continuando con esta idea, la Senadora señaló deficiencias en los procesos de evaluación de las personas que aspiran a las becas, específicamente en el caso de las becas a personas con discapacidad.

“La beca con personas con discapacidad muchas personas no acceden porque la evaluación que hacen, pero hay personas que tienen discapacidad que no entran en este programa porque la evaluación está en manos de gente sin criterio”, reclama.

Al terminar la entrevista, la Senadora Xóchitl Gálvez estrecha la mano de los periodistas que estuvieron presentes, por un segundo sonríe y después se dirige a su equipo: “¿Dónde está la cocada que me regalaron hoy?”.