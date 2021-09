En las próximas semanas, las risas y gritos de los alumnos de las secundarias federalizadas y particulares de Mazatlán se escucharán en pasillos y aulas nuevamente, después de un año y 7 meses de la suspensión de clases presenciales, por la emergencia sanitaria de Covid.

Arturo Cundapí Ramos, supervisor de secundarias federalizadas de Mazatlán, y quien además tiene a su cargo las secundarias del Instituto Cultural de Occidente y del Colegio Anglo Moderno, anunció que el regreso a las aulas será a partir del 18 de octubre, tentativamente.

“¿Por qué es buena idea volver? Básicamente porque cuando están en casa, como que no hay la seguridad de que las cosas se están haciendo bien, pero aparte tenemos alumnos que no han sido contactados, a estas alturas del partido algunos no han completado su matrícula, nosotros quisiéramos que nadie se rezague”, manifestó.

Las escuelas donde se regresará son las secundarias federalizadas Guillermo Prieto y Leyes de Reforma, mientras que las particulares, el ICO y el Colegio Anglo Moderno al encontrar condiciones y voluntad de la comunidad educativa.

Donde no se regresará hasta el momento es en las secundarias federalizadas Cuauhtémoc, pues el plantel tiene su drenaje colapsado y fallas en el sistema eléctrico, y en la Genaro Estrada, porque no cuenta con agua potable; en los planteles, la Secretaría de Educación Pública y Cultura trabaja en resolver sus demandas.

“Es un regreso escalonado, no estarán todos los días como estábamos acostumbrados, se va trabajar con las medidas necesarias y daremos atención sobre todo a aquellos alumnos que pueden estar rezagados, seguimos en pláticas con los papás”, apuntó Cundapí Ramos.

El funcionario educativo recalcó que muchos alumnos no han tenido las condiciones para iniciar el ciclo escolar y con otros, como aquellos que padecen autismo o problemas de escucha, la impartición de clases se ha hecho más compleja a la distancia.

“Por eso es importante regresar, poco a poco, sintiéndonos seguros, tomando las medidas necesarias, hay que darle la oportunidad a los alumnos para que puedan estudiar”, agregó.