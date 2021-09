$!En Prados del Sol, Mazatlán, la gente sigue sin agua, y por eso, amenazan con bloquear el puente de la Avenida Bicentenario

Leticia, propietaria de un abarrotes en la zona, reclamó la promesa que hicieron las autoridades de que este viernes el servicio de agua se “normalizaría” en toda la ciudad, pues esto no sucedió.

A casi dos semanas con desabasto de agua en el Fraccionamiento Prados del Sol , sus habitantes advirtieron que si no les llevan agua en pipas, bloquearán el punte de las avenidas Bicentenario y Cristóbal Colón.

“Ahora que dijeron que iba llegar el agua, no vino, ni salió de la llave, nada. Queremos agua , dizque ahora iba a venir el agua y no vino nada”, lamentó.

“ ¡Queremos agua, queremos a-g-u-a!, si no, vamos a hacer un plantón aquí, ya les dije a los vecinos que allá en el puente, porque no sé en qué parte hicieron un plantón ya, y les llevaron agua”, dijo molesta.

“Todos los días vamos por 30 a 60 garrafones para uso diario de nosotros y vender, porque pues también la gente ocupa agua, también hicimos un servicio social porque no le subimos el precio y nadie más vende agua”, comentó el joven.

A un costado del abarrotes, se encontraba una planta purificadora, la cual estaba cerrada.

“Ve la purificadora ésta, no abrió la señora porque no se le abrieron los tinacos, y con este calorón y que no haya nada, ¿qué vamos a hacer?”, cuestionó.