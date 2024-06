Tras manifestar que es contundente el triunfo de Estrella Palacios Domínguez a la Alcaldía de Mazatlán y no cabía la posibilidad de fraude, el Presidente Municipal, Édgar González Zataráin, dijo que se va a tener un acercamiento con la Alcaldesa electa y con su equipo para irle informando cómo está la administración local en cada uno de los rubros.

Agregó que este tipo de recuentos como el que se hizo de miércoles a viernes en el Consejo Municipal Electoral sirve para que no quede duda en una elección.

“Todo este recuento sirve para que se confirme, los números fueron mayores, obviamente pasó de los 100 mil y eso confirma la tendencia, son 30 mil votos de diferencia, es demasiado. Lógico que no hay cabida ni siquiera para pensar en posibilidades de fraudes o temas de eso. Si en Navolato que la diferencia son 12 votos no hay problema y perdió Morena, gana Acción Nacional o el Frente (Fuerza y Corazón por Sinaloa)”, continuó González Zataráin en entrevista este fin de semana.

“O en Ahome que son mil y fracción de votos, pues son cosas muy claras. Acá (en Mazatlán) es muy contundente, qué bueno que ya se concluyó con esa etapa, pero también qué bueno que se hizo el recuento para que se quiten ahí dudas”.

Proceso de entrega-recepción

González Zataráin manifestó que normalmente el proceso de entrega-recepción inicia un mes antes de que termine el periodo, es decir, en este caso a principios de octubre o finales de septiembre.

“Aún con todo eso nosotros vamos a tener acercamientos con la Presidenta electa para, con su equipo, irla metiendo en los esquemas de cómo está cada uno de los rubros en materia financiera, en el tema de programas, en el tema de los servicios públicos, pues que se vaya empapando en esos temas porque no es lo mismo verlo desde fuera a estar viendo las cosas de dentro. Para nosotros nos sirve y para la ciudadanía es mucho mejor que se empape con tiempo”, añadió.

“Le vamos a hacer un espacio para estar atendiendo esos temas, es bueno, para que haya ese tipo de entrega recepción, no se pierda tiempo”.

El Presidente Municipal precisó que no se tiene permitido por ley dejar recursos federalizados en cuenta, lo que se hace es no comprometer recursos de los meses venideros, en este caso de noviembre y diciembre.

“Recursos propios sí se pueden dejar, entonces va a depender cuántos tengamos en ese momento de recurso propio. Lo que sí es importante es que no debemos de dejar deuda, que no debemos de comprometer obviamente el recurso para que en noviembre ella esté utilizando el recurso. Dejar sí el fondo de los aguinaldos completito sin tocar porque alcanza suficientemente sin problema, que las quincenas estén sin problema, que el tema de la operatividad de los servicios esté sin problemas, con todo”, continuó González Zataráin.

“Pero sobre todo lo más importante, el tema del equipamiento, vamos a dejar equipo suficiente. Todavía las próximas semanas entregamos más equipo de Aseo Urbano, de Parques y Jardines, de Obras Públicas, más patrullas para Tránsito, entonces vamos a dejar un equipamiento que no van a llegar con la necesidad urgente de comprar equipo, a diferencia de como llegamos nosotros que no teníamos ni carretillas. Hoy les va quedar una base fundamental para que lleguen trabajando con la población, no se pare ese ritmo”.

Trabaja en reducir gastos

También recordó que en su administración se ha trabajado en reducir gastos y se sigue haciendo, sigue el tema de la reducción en nómina, que sea más personal operativo y menos de oficina. Por ello se enfoca en la disciplina financiera, buscar cómo ingresar mayor recurso, pero también cómo se gasta menos en cosas que no se requieren, sino utilizarlo en servicios públicos y en obra pública.

En esta ruta se contempla plantear al Cabildo que la Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo y Arte de Mazatlán sea dirección y no secretaría, pues para la función que hace está la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado, y que esta tenga un contacto con una dirección, no necesariamente toda una estructura de secretaría, recalcó el Alcalde.

“Eso es costosísimo, se gasta mucho en burocracia, no traigo ahorita el dato (de cuánto se gasta actualmente en dicha Secretaría), pero lo hemos reducido mucho, hemos recortado mucho personal, es una oficina costosa que hemos venido reduciendo. Queremos meter al Implan (Instituto Municipal de Planeación) ahí, no se ha ido, pero queremos utilizar esa oficina o ya no contratar esa oficina porque es mucho dinero”.